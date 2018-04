Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James haben zum Auftakt der Play-offs in der NBA eine Heimniederlage kassiert. Der Vizemeister verlor das erste Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Indiana Pacers 80:98. James nahm in den vergangenen sieben Jahren mit Miami Heat und anschließend mit den Cavaliers stets an der Finalserie teil - dieses Jahr könnte diese eindrucksvolle Serie in Gefahr geraten.

James erzielte für den Meister von 2016 mit 24 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds zwar ein Triple-Double, Mann des Spiels war aber ein anderer: Victor Oladipo führte Indiana mit 32 Punkten zum Sieg.

Für James brachte der Abend eine ungewohnte Erfahrung, seit 2012 hatte er kein Erstrundenspiel in den Play-offs mehr verloren. "Wir liegen jetzt mit 0:1 in der ersten Runde zurück", sagte er: "Aber ich habe in den Finals schon mit 1:3 zurückgelegen. Also bin ich der Letzte, der sich um die kommenden Tage Sorgen macht."

Harden glänzt für Houston, Spektakel in Boston

Die Houston Rockets starteten angeführt von einem überragenden James Harden dagegen mit einem Sieg in die Play-offs. Das beste Team der Regular Season setzte sich gegen die Minnesota Timberwolves knapp 104:101 durch. Superstar Harden machte den Sieg mit 44 Punkten möglich.

Die Boston Celtics setzten sich zum Auftakt gegen die Milwaukee Bucks 113:107 nach Verlängerung durch, Milwaukee hatte sich erst durch einen Dreier mit dem letzten Buzzer in die Verlängerung gerettet.