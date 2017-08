Für 222 Millionen Euro Berater kündigt Neymar-Wechsel zu PSG an

Der Rekordwechsel des Offensivspielers Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain ist offenbar so gut wie perfekt. Wagner Ribeiro, wichtigster Berater des 25-Jährigen, bestätigte spanischen Medien, dass Paris die in Neymars Vertrag per Ausstiegsklausel verankerte Ablösesumme von 222 Millionen Euro zahlen wird.

"PSG wird diese Summe für Neymar bezahlen. Er wird noch in dieser Woche als Zugang in Paris präsentiert", so Ribeiro. Am Dienstag habe Neymar dem Berater "grünes Licht" gegeben, so sagt dieser. Danach sei Ribeiro nach Paris geflogen, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. PSG habe angeboten, die festgeschriebene Ablöse zu bezahlen. "Das wird in den nächsten Stunden passieren", sagte Riberio weiter.

Am Mittwochvormittag hatte Neymar die Verantwortlichen in Barcelona vor dem Training darüber informiert, dass er den Klub verlassen werde. Daraufhin wurde er vom Training freigestellt. Paris äußerten sich noch nicht offiziell zu der aktuellen Entwicklung.