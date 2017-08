Wechsel zu Paris Barcelona verklagt Neymar

Eigentlich schien das Wechselchaos um Neymar beendet, nun gibt es doch noch eine neue Wendung: Der FC Barcelona, Ex-Klub des Brasilianers, verklagt seinen ehemaligen Spieler wegen Vertragsbruchs auf 8,5 Millionen Euro. Das verkündete der Klub über Twitter.

Neymar hatte diese Summe für die Verlängerung seines Kontraktes um fünf Jahre bis Juni 2021 erhalten. "In seiner Klage verlangt der Verein den bereits gezahlten Betrag für die Verlängerung seines Vertrages wegen Vertragsverletzung in Höhe von 8,5 Millionen Euro und zusätzliche zehn Prozent", hieß es in der Erklärung.

Der Betrag hat sich laut der Mitteilung um zehn Prozent erhöht, weil Neymar den Forderungen Barcelonas bisher nicht nachgekommen sei, obwohl er bereits seit dem 11. August von ihnen wüsste.

Der Brasilianer war vor knapp drei Wochen von Barcelona zu PSG gewechselt - für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro. Dieser Betrag war durch eine Ausstiegsklausel in Neymars Vertrag festgeschrieben. Der Wechsel ist damit der mit Abstand teuerste in der Geschichte des Fußballs.

Mittlerweile ist Neymar bereits zweimal für Paris in der französischen Ligue 1 aufgelaufen. Dabei erzielte er insgesamt schon drei Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.