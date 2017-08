Internationaler Fußball Neymar-Gala beim Heimdebüt

Der Brasilianer Neymar hat seinen neuen Verein Paris Saint-Germain mit zwei Toren den dritten Liga-Sieg beschert. Der 222-Millionen-Transfer-Rekordhalter erzielte mit einem Abstauber das 1:1 gegen den FC Toulouse und sorgte beim 6:2 (2:1)-Erfolg des Tabellenführers für den Endstand in der Nachspielzeit. Zudem bereitete der Brasilianer drei weitere Treffer vor. Julian Draxler wurde in der 86. Minute erstmals in dieser Saison eingewechselt.

Überraschend hatte Max-Alain Gradel den Gast in der 18. Minute in Führung gebracht. Für die Wende sorgte Adrien Rabiot nach Doppelpass mit Neymar nach 35 Minuten mit dem 2:1. Auch die Gelb-Rote Karte für Marco Verratti nach wiederholtem Foulspiel (69.) brachte Paris nicht aus dem Konzept, weil Edinson Cavani bei einem an Neymar verwirkten Foulelfmeter die Nerven behielt (75.).

Als Toulouse nach dem Kopfball-Treffer des Ex-Freiburgers Christopher Julien zum 3:2 noch einmal seine Chance witterte (78.), sorgten der eingewechselte Javier Pastore (82.) und Layvin Kurzawa (84.) mit spektakulären Toren für den klaren Erfolg des Favoriten. Neymar blieb es vorbehalten, für den Schlussstand zu sorgen (90.+2). Es war der erste Auftritt Neymars als PSG-Spieler im Pariser Prinzenpark.

Paris Saint-Germain-FC Toulouse 6:2 (2:0)

0:1 Gradel (18.)

1:1 Neymar (31.)

2:1 Rabiot (35.)

3:1 Cavani (75. Foulelfmeter)

3:2 Jullien (78.)

4:2 Pastore (82.)

5:2 Kurzawa (84.)

6:2 Neymar (90.+2)

Paris: Areola - Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembé, Kurzawa - Verratti, Motta (68. Pastore), Rabiot - di Maria (85. Draxler), Cavani (85. Le Celso), Neymar

Toulouse: Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Blin, Somalia, Durmaz (46. Jean), Toivonen (58. Machach), Gradel (62. Michelin) - Delort

Schiedsrichter: Delerue

Gelbe Karten: -- / Diop, Blin, Michelin, Jean

Gelb/Rot: Verrati (69.)

Barca-Sieg unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen

AP Die Spieler des FC Barcelona bei der Schweigeminute

Mit einem 2:0 (2:0) über Betis Sevilla hat der FC Barcelona einen gelungenen Start in die neue Saison hingelegt. Dabei hatte der Favorit zahlreiche Chancen, das Resultat weiter zu erhöhen. Allein Lionel Messi traf dreimal nur den Pfosten.

Nach dem Terroranschlag mit 14 Toten und vielen Verletzten in Barcelona war der Saisonauftakt in und um das Stadion Camp Nou unter verstärkten Kontrollen der Zuschauer und weiteren Sondermaßnahmen erfolgt. So durften sich beispielsweise Fahrzeuge nur mit Sondergenehmigungen dem Stadion nähern. Die Spieler gedachten der Toten und Verletzten mit einer Schweigeminute.

Der Vizemeister der abgelaufenen Saison bestimmte von Anpfiff an das Geschehen. Zur Führung benötigten die Katalanen allerdings die Mithilfe der Gäste: Der rumänische Nationalspieler Alin Tosca lenkte in der 36. Minute eine Flanke von Gerard Deulofeu ins eigene Netz. Sergi Roberto sorgte drei Minuten später mit dem 2:0 für die Entscheidung.

FC Barcelona-Betis Sevilla 2:0 (2:0)

1:0 Tosca (36. Eigentor)

2:0 Sergi Roberto (39.)

Barcelona: ter Stegen - Nélson Semedo, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba (87. Digne) - Sergi Roberto, Busquets, Rakitic - Messi, Paco Alcácer (82. Denis Suarez), Deulofeu (72. Vidal)

Sevilla: Adan - Barragan, Zou Feddal, Mandi, Tosca - Narvaez (68. Javi García), Joaquin, Camarasa (78. Fabian), Guardado, Nahuel (72. Guerrero) - Sergio Leon

Schiedsrichter: Suarez

Gelbe Karten: -Jordi Alba, Digne / Nahuel

Zuschauer: 56.480