Möglicher Neymar-Transfer nach Paris Einsamer Rekord

Es könnte jetzt ganz schnell gehen. Laut einem katarischen Medienbericht soll Brasiliens Superstar Neymar noch am Montag in Katar eintreffen, um mit PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi den Transfer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain perfekt zu machen und den Medizincheck zu absolvieren. Andere Medien hatten ebenfalls über einen bevorstehenden Besuch in der Hauptstadt Doha berichtet.

Neymar hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2021 in Barcelona, sollte PSG aber die festgeschriebene Ablöse von 222 Millionen Euro zahlen, wären die Katalanen machtlos. Damit wäre Neymar der mit Abstand teuerste Transfer der Fußballhistorie. Bislang hält der Franzose Paul Pogba den Rekord, der im vergangenen Jahr für 105 Millionen Euro von Juventus zu Manchester United gewechselt war.

Diese Rekordsumme würde sich nun mehr als verdoppeln. Obendrauf kommen offenbar noch 40 Millionen Euro Handgeld für Neymars Vater, der gleichzeitig sein Berater ist. Neymars Jahresgehalt soll 30 Millionen Euro betragen, wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet.

Der Transfer wäre wegen der hohen Summen nicht unproblematisch. Das Financial Fairplay der Uefa besagt eigentlich, dass Vereine nicht mehr Geld ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Im Fall Neymar könnten die Regelungen aber auf kreative Weise ausgehebelt werden: Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, soll der 25-Jährige die 222 Millionen Euro Ablöse zunächst selbst bezahlen. Im Gegenzug wird er zum Botschafter für die WM 2022, die in Katar stattfindet, ernannt und kassiert dafür rund 300 Millionen Euro. Barcelonas Verantwortliche haben bereits angekündigt, PSG im Falle eines Transfers verklagen zu wollen.

Gerüchte über einen Wechsel von Neymar nach Paris gibt es schon länger. Im vergangenen Sommer scheiterte der Transfer aber wohl an Forderungen des Brasilianers, Neymar verlängerte stattdessen seinen Vertrag in Barcelona bis 2021.

Mit Material von dpa und sid