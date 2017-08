FC Barcelona bestätigt Für 222 Millionen Euro - Neymar kauft sich aus Vertrag

Nun ist es offiziell: Fußball-Star Neymar wird den FC Barcelona verlassen. Das hat der Klub bestätigt. Eigentlich hätte der Brasilianer noch einen Vertrag bis 2021 in Barcelona gehabt, er nutzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 222 Millionen Euro. Damit sei das Vertragsverhältnis beendet.

Neymar zahlt den im Vertrag festgeschriebenen Betrag selbst, um als vertragsfreier Spieler zu PSG wechseln zu können. Beim französischen Top-Klub soll Neymar einen Fünfjahresvertrag erhalten. Eine offizielle Bestätigung für den Transfer gibt es noch nicht.

Die gewaltige Summe soll Neymar Medienberichten zufolge von der "Qatar Sport Investment" bekommen, die 100 Prozent der Anteile an dem französischen Klub hält.

"Die Rechtsvertreter des Spielers erschienen am Donnerstag und nahmen die Zahlung von 222 Millionen Euro im Namen des Spielers vor, um den Vertrag einseitig zu beenden", hieß es in der Mitteilung der Katalanen: "Der Klub wird nun die Details dieses Vorgangs an die Uefa weiterleiten, damit diese die disziplinarischen Verantwortlichkeiten bewerten kann, die sich daraus ergeben könnten."

Durch die Zahlung über den Spieler will PSG die Regeln des "Financial Fairplays" der europäischen Fußball-Union einhalten, die besagen, dass die relevanten Ausgaben eines Vereins in einem Zeitraum von drei Jahren nicht die Einnahmen übersteigen dürfen. Ein Defizit von fünf Millionen Euro ist demnach zulässig, ein Differenzbetrag von maximal 30 Millionen Euro darf durch einen Anteilseigner ausgeglichen werden.

Bereits am Mittwoch hatte Neymar mit der Erlaubnis des neuen Trainers Ernesto Valverde nicht mehr mit der Mannschaft trainiert. Seinen Teamkollegen teilte Neymar nach einem Bericht des katalanischen Radiosenders RAC1 schon dann mit, dass er nach Paris gehen würde.

Am Donnerstag hatte die spanische Liga den Transfer zunächst blockiert: Der Verband weigerte sich, die 222 Millionen Euro von Neymars Anwalt anzunehmen. Der Angreifer und PSG wollten Medienberichten zufolge daraufhin den Weltverband Fifa einschalten. Am Abend teilte der FC Barcelona mit, der Vertrag mit Neymar sei beendet.

2013 war Neymar für etwa 83 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos nach Spanien gewechselt. Gemeinsam mit Lionel Messi und Luis Suárez bildete der 25-Jährige eine der besten Offensiven der Welt. In 186 Pflichtspielen für Barça war Neymar an 185 Toren direkt beteiligt (105 Treffer, 80 Vorlagen).

Mit Barcelona gewann er insgesamt acht Titel: Er wurde einmal Champions-League-Sieger, zweimal spanischer Meister und dreimal spanischer Pokalsieger, außerdem holte er jeweils einmal den spanischen Superpokal und die Klub-Weltmeisterschaft.

