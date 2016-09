Stürmische Liebe: Fußballstar Neymar wird von Fan umgeworfen

Schrecksekunde für Superstar Neymar: Der Offensivspieler des spanischen Meisters FC Barcelona wurde am Samstag beim Training der brasilianischen Seleção in der Arena Amazonia in Manaus von einem Fan umgeworfen. Der Anhänger war auf das Spielfeld gelaufen, um sein Idol zu umarmen.

Das öffentliche Training des Rekordweltmeisters fand vor 15.000 Zuschauern statt. Der 24-jährige Neymar war jedoch nur kurz schockiert, stand schnell wieder auf seinen Beinen und sorgte dafür, dass der Anhänger von den Sicherheitskräften nicht allzu hart angepackt wurde.

Später warf Neymar sein Trikot auf die Tribüne, kletterte auf den Zaun und schrieb Autogramme. In der Nacht zum Mittwoch trifft Brasilien in Manaus in der WM-Qualifikation auf Kolumbien.