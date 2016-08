DFB-Länderspiele: Löw nominiert drei Olympia-Fahrer

Bundestrainer Joachim Löw baut zum Auftakt in der WM-Qualifikation vor allem auf seine bewährten EM-Kräfte, gibt aber auch drei Spielern aus der Olympia-Auswahl von Rio de Janeiro eine Chance: Max Meyer, Julian Brandt und als einziger Neuling Niklas Süle von 1899 Hoffenheim.

19 der 24 Spieler im Kader für den Saisonauftakt der Fußballnationalmannschaft waren schon bei der EM dabei. Der scheidende Kapitän Bastian Schweinsteiger gehört allerdings nur für sein Abschiedsspiel am Mittwoch in Mönchengladbach gegen Finnland zum Aufgebot. Danach reduziert sich der Kader für das erste Pflichtspiel auf dem Weg nach Russland 2018 am 4. September in Oslo gegen Norwegen auf 23 Akteure.

Nicht dabei sind nach ihren Verletzungen die drei EM-Akteure Jérôme Boateng, Mario Gómez und Leroy Sané. Auch der von Löw kurz vor der EM aus gesundheitlichen Gründen aussortierte Marco Reus ist wie auch Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan noch nicht wieder fit. Lukas Podolski kann wegen seiner Knöchelverletzung im Gegensatz zu Schweinsteiger gegen Finnland noch nicht sein versprochenes Abschiedsspiel bestreiten.

Kapitänsfrage muss neu entschieden werden

Mit Spannung wird erwartet, wen Löw zum Nachfolger von Schweinsteiger zum DFB-Kapitän ernennt. Topkandidaten sind die Münchner Manuel Neuer, Boateng und Mats Hummels sowie Sami Khedira von Juventus Turin.

"Max Meyer und Julian Brandt waren schon bei uns, Niklas Süle wollen wir gerne näher kennenlernen", sagte Löw: "Die drei haben sich diese Nominierung mit ihren sehr guten Auftritten verdient. Ich denke, sie verstehen die Nominierung auch als Motivation und Anreiz, weiterhin konstant gute Leistungen abzurufen."

Gleichzeitig kündigte der Bundestrainer an, dass "in den nächsten Monaten weitere Spieler eine Chance bei uns erhalten werden. Generell gilt: Die Tür zur Nationalmannschaft ist offen".

Mit Brandt und Teamkollege Karim Bellarabi schafften zwei Spieler die Rückkehr, die aus sportlichen Gründen noch aus dem vorläufigen EM-Aufgebot gestrichen worden waren. Dem Hoffenheimer Sebastian Rudy blieb das verwehrt.

Auch die EM-Youngster Bernd Leno, Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Julian Weigl gehören wieder zum Kader. Eine Rückkehr schaffte auch der von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselte Kevin Volland, der es nicht ins vorläufige EM-Aufgebot geschafft hatte. Bayer stellt somit mit fünf Spielern den größten Block vor Bayern München (4) und Borussia Dortmund (3).