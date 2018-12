1. Kovac ist flexibler geworden

Niko Kovac musste in dieser Saison bereits viel Kritik einstecken, Anfang November gar von der Frau von Thomas Müller, Lisa. Beim 1:1 (0:0) der Bayern gegen Freiburg wurde Thomas Müller erst in der 71. Spielminute eingewechselt. Lisa schrieb in ihrer Instagram-Story bezogen auf Kovac: "Mehr als 70 Min bis der mal 'nen Geistesblitz hat".

Um die angeschlagene Verteidigung zu stabilisieren, wechselte er nach dem 3:3 (2:1) gegen Fortuna Düsseldorf von einer einzelnen Sechs auf eine Doppelsechs - das war ein echter Geistesblitz. Tatsächlich kassierte Bayern seitdem nur noch ein einziges Bundesliga-Gegentor. Kovac ist in dem Fußball, den er spielen lässt, flexibler geworden.

REUTERS Niko Kovac

Das zeigte sich auch gegen Frankfurt: Kovac stellte wieder auf eine einzige Sechs um, die Javi Martínez spielte. Um Martínez herum scharrte er Joshua Kimmich und Thiago Alcántara, die ein kompaktes Dreieck bildeten. So konnte Bayern gegen das Dreiermittelfeld der Eintracht mannorientiert spielen, was vor allem in der zweiten Hälfte Stabilität brachte.

Und auch offensiv spielte Bayern besser. Lewandowski und Müller harmonierten gut. Wenn Müller in die Spitze stoß, wich Lewandowski auf den Flügel aus und bereitete durch Flanken unter anderem Müllers Kopfball an die Latte (44. Minute) vor. Kovac hat sich offenbar Gedanken gemacht - mit Erfolg.

2. Bayerns Serie sollte nicht über die Probleme hinwegtäuschen

Der Lauf des FC Bayern, der jetzt schon fünf Spiele währt, hat durchaus Anerkennung verdient. Vier Partien in Folge blieb der Titelverteidiger sogar ohne Gegentreffer. Die öffentliche Kritik an Trainer Niko Kovac und der Defensive ist deutlich leiser geworden. Die Gegner waren jedoch das formschwache Werder Bremen (2:1), die abstiegsbedrohten Vereine 1. FC Nürnberg (3:0) und Hannover 96 (4:0), RB Leipzig (1:0) und nun Eintracht Frankfurt (3:0).

DPA Franck Ribéry

Die klaren Siege gegen die Abstiegskandidaten beweisen wenig, denn das gelingt auch schwächeren Teams. Gegen Bremen errangen die Bayern einen knappen Sieg. In Leipzig erlöste Franck Ribéry sein Team nach einer zähen Partie. Nun gewannen die Bayern gegen die Eintracht am Ende 3:0 - dominant spielten sie jedoch nicht.

In der Bundesliga können gealterte Stars wie Ribéry noch den Unterschied machen. Die aktuelle Form lässt aber nicht den Schluss zu, die Probleme seien gelöst. Wie man es von der Mannschaft aus den vergangenen Spielzeiten gewöhnt ist, spielt sie noch lange nicht. Ob der 35-jährige Ribéry auch gegen den englischen Tabellenführer FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League glänzen kann und ob die viel kritisierten Mats Hummels und Jérôme Boateng mit Liverpools schnellen Angreifern mithalten können, ist darüber hinaus auch fragwürdig. Die Bayern haben sich zwar verbessert, ganz die Alten sind sie jedoch nicht.

3. Bremen muss in der Rückrunde liefern

Werder Bremen war die Mannschaft der ersten Hinrundenhälfte. 17 Punkte aus den ersten acht Spielen, auf Rang drei standen sie sogar auf einem Champions-League-Platz. Seit dem neunten Spieltag geht es für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt nahezu unaufhörlich bergab. Fertigt man eine Tabelle von Spieltag neun bis 17 an, ist Bremen plötzlich auf dem Relegationsplatz.

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX Florian Kohfeldt

Der 2:6-Klatsche (0:3) gegen Bayer Leverkusen folgten Niederlagen gegen Mainz, Mönchengladbach, Dortmund, Bayern und jetzt auch Leipzig. Natürlich sind das alles Kandidaten für die Champions League. Das Problem: Werder wurde zu Beginn der Saison stärker gemacht als sie tatsächlich sind.

Zwar spielt Werder schönen, offensivfreudigen Fußball. Die Stimmung ist deswegen trotz der sportlichen Misere auch noch relativ gut. Will Bremen das selbsterklärte Europapokalziel aber nicht vollends abschreiben, müssen sie in der Rückrunde auch gegen Mannschaften gewinnen, die tatsächlich um den Europapokal spielen.