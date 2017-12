Bundesliga-Profi Petersen "Ich verblöde seit zehn Jahren"

Stürmer Nils Petersen vom Bundesligisten SC Freiburg hat sich deutlich über das niedrige geistige Niveau innerhalb der Profizunft geäußert. "Die Fußballbranche ist oberflächlich, und wir Fußballer sind nicht so belesen", sagte der 28 Jahre alte Olympiazweite von Rio de Janeiro im "Focus": "Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann."

Petersen schloss sich bei seiner Bestandsaufnahme ausdrücklich mit ein: "Ich habe nichts gelernt, keine Ausbildung gemacht, die anderen Leute können wahrscheinlich viel mehr als ich. Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze", sagte er. Die Zuschauer auf den Stadiontribünen der Universitätsstadt Freiburg seien "insgesamt wohl intellektueller und schlauer als ich".

Petersen bedauere die Fokussierung auf seine Sportart in seinem Umfeld. Wenn er mit seiner Freundin, einer gelernten Freiburger Justizfachangestellten, unterwegs sei, habe er großes Interesse daran, mehr über die anderen Leute zu erfahren. Aber sobald man ihn erkenne, würden alle immer nur über Fußball mit ihm reden wollen.

In der laufenden Saison kam Petersen für den SC in 16 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er fünf Tore. Vor seinem Engagement in Freiburg stand der Angreifer unter anderem bei Werder Bremen und Bayern München unter Vertrag.