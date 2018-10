Non-League Day in England Kontaktbörse für den lokalen Lieblingsverein

Der Himmel war grau am Samstag, der Wind wehte so stark, dass sich die Bäume zur Seite neigten, auf den löchrigen Straßen von Manchester standen wieder diese Pfützen, in denen angeblich schon Doppeldeckerbusse versunken sind. Beste Bedingungen also für einen Ausflug zur Basis des Fußballs.

Seit 2010 gibt es in England in der Länderspielpause im Herbst den sogenannten Non-League Day. Der Tag soll daran erinnern, dass es neben dem Hochglanz-Fußball des Milliardenbetriebs Premier League auch noch die vielen Amateurvereine gibt, die oft das Herz des sozialen Miteinanders in einem Ort oder einem Stadtteil sind und sich über jeden (zahlenden) Besucher freuen.

Die Idee des Non-League Day ist es, mal beim Dritt-, Fünft- oder Zehntligisten um die Ecke vorbeizuschauen und künftig vielleicht öfter hinzugehen, wenn nicht zur gleichen Zeit der FC Arsenal, Manchester United, Manchester City oder der FC Liverpool spielt. Der Tag ist eine Art Kontaktbörse für den lokalen Lieblingsverein. Und da bei mir ohnehin noch Kapazitäten frei sind in Sachen Lieblingsverein, wie ich neulich an dieser Stelle beschrieben habe, war der Non-League Day für mich eine gute Gelegenheit für neue Bekanntschaften.

Hendrik Buchheister

Der Großraum Manchester ist mit einer beeindruckenden Dichte von Klubs in den unteren Ligen gesegnet. Ich hatte die Wahl zwischen mehr als 30 Spielen im Umkreis von 50 Kilometern und habe mich für den Verein entschieden, zu dem der Weg am kürzesten war, nämlich für den Abbey Hey FC im Südosten der Stadt. Zehn Minuten Busfahrt, zehn Minuten Fußweg, dann war ich da.

Der Klub spielt in der Premier Division der Hallmark Security League, was meinen Recherchen zufolge die neunte Liga ist. Die Spielstätte ist ein verwitterter Sportplatz mit dem Namen "The Abbey Stadium" (in England sind die Anforderungen offenbar nicht besonders hoch, um Stadion genannt zu werden), und ohne Derek Denby, einen 75 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und unerschütterlichem Humor, würde hier nichts laufen. Er ist eigentlich Vizepräsident des Klubs, doch weil der Präsident vor einer Weile gestorben ist, macht er im Moment übergangsweise den Job des Vereinschefs. Und auch alle anderen Jobs.

Non-League Day - eine große Sache in England

Während draußen die erste Hälfte der Partie gegen den Padiham FC lief, saß er in der Bar für Vereinsvertreter und Ehrengäste, befüllte die Lostrommel für das Gewinnspiel in der Halbzeitpause und erkundigte sich, ob ich nicht zufällig ein reicher Geschäftsmann sei, der Interesse hätte, in den Verein zu investieren. Nein, sorry, freier Journalist. Hm, schade.

Der Non-League Day ist eine große Sache in England. Das Fernsehen berichtet, ehemalige Profis werben dafür, an diesem Tag Amateurspiele zu besuchen, die Klubs der Premier League teilen ihren Fans über Twitter mit, welche Partien in der Gegend stattfinden. Manchester City hatte in diesem Jahr auch auf das Spiel von Abbey Hey hingewiesen, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Es waren keine 100 Zuschauer da, der Erlös der Halbzeitpausen-Lotterie betrug rund 50 Pfund. Die Premier League hätte nicht weiter entfernt sein können.

Auf meine Frage, was denn der Non-League Day für seinen Verein bedeute, sagte Übergangspräsident Denby: "Ich hätte gar nicht gewusst, dass der heute ist, wenn du es nicht gesagt hättest."

Immerhin, das Spiel war unterhaltsam, was auch daran lag, dass dem Schiedsrichter das Geschehen mit zunehmender Dauer entglitt. Es kam zu Rudelbildungen, ständig schlug jemand den Ball weg, es gab zwei Elfmeter. Am Ende gewann Abbey Hey 2:1. Es war erst der zweite Sieg im 13. Saisonspiel. Irgendwie war es also doch ein besonderer Tag für den Klub.

Ach so, neben den drei Punkten hat der Verein auch einen neuen Sympathisanten gewonnen. Ich werde sicher bald mal wieder ins Abbey Stadium gehen. Der Non-League Day hat seinen Zweck erfüllt.