Zweite Liga Kaiserslautern bestätigt Meier als neuen Trainer

Norbert Meier ist wie erwartet der neue Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Weniger als einen Monat nach seinem Aus beim SV Darmstadt 98 wurde der 58-Jährige bei dem kriselnden Zweitligisten vorgestellt. Meier war am 5. Dezember beim Bundesliga-Abstiegskandidaten Darmstadt beurlaubt worden. Jetzt ist er Nachfolger des überraschend zurückgetretenen Tayfun Korkut.

"Unser Anspruch an einen neuen Trainer war es, dass er den Umbruch im Verein mitträgt und sich mit unseren Zielen und den Aufgaben beim FCK identifizieren kann", sagte FCK-Sportdirektor Uwe Stöver: "Mit Norbert Meier haben wir einen erfahrenen Trainer gefunden, der in der Lage ist, die Mannschaft zu formen und die sportliche Entwicklung voranzutreiben."

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe hier am Betzenberg. Ich habe schon einige Traditionsvereine trainiert, aber der FCK ist aufgrund seiner großen Geschichte nochmals etwas ganz Besonderes", sagte Meier: "Ich möchte mithelfen, dass der Verein so schnell wie möglich den Weg zurück in bessere Zeiten findet."

Für den neuen Coach geht es damit aus dem Abstiegskampf in der ersten Liga zum Kampf um den Klassenerhalten in Liga zwei: Kaiserslautern steht aktuell auf Rang 13, hat nur fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz - sechs vor dem ersten direkten Abstiegsplatz. Das erste Pflichtspiel bestreitet der FCK mit Meier zum Rückrundenauftakt am Montag, 30. Januar (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), beim Tabellenzweiten Hannover 96.