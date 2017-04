Nordderby-Sieg gegen Hamburg Dank Kainz träumt Bremen von Europa

Werder Bremen hat die Abstiegssorgen beim Hamburger SV verschlimmert. Der Klub setzte sich im Nordderby 2:1 (1:1) gegen den HSV durch - und darf nun sogar vom Europapokal träumen. Nach der neunten Partie in Folge ohne Niederlage ist Werder Bundesliga-Achter, möglicherweise könnte bereits Platz sieben für die Qualifikation für die Europa League reichen. Hier geht's zur Tabelle.

Hamburg steht nach der Niederlage nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz, fünf Punkte Vorsprung hat das Team auf einen direkten Abstiegsplatz. Dabei ging es gut los: Michael Gregoritsch schoss den HSV früh in Führung (6. Minute). Max Kruse (41.) und der eingewechselte Florian Kainz (75.) belohnten einen starken Bremer Auftritt mit dem Sieg.

Die Hamburger standen nach den Erfolgen der direkten Konkurrenten um den Erstliga-Verbleib Wolfsburg, Mainz und dem FC Augsburg am Samstag unter Druck. Nach 33 Sekunden wäre der sogar fast noch größer geworden: Kruse kam nach einer Flanke von rechts frei zum Schuss, doch HSV-Keeper Christian Mathenia wehrte glänzend ab. Bremen war insgesamt spielbestimmend, den ersten Treffer schoss aber der Gegner.

In der 6. Minute vollstreckte Gregoritsch eine schöne Flanke des früheren Werder-Spielers Aaron Hunt per Kopf zur Führung. Das Spiel blieb unterhaltsam - und Werder gefährlich: Florian Grillitsch mit einem Versuch aus kurzer Distanz knapp neben das Tor (18.) und Zlatko Junuzovic per Freistoß an den linken Pfosten (22.) hatten beste Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen.

Kruse und Kainz belohnen starke Bremer

Der HSV bekam die Bremer allmählich besser in den Griff, besonders in der Balleroberung war das Team stark. Kurz vor der Pause belohnte sich Werder aber doch: Kruse glich infolge einer starken Kombination per Konter aus (41.). Santiago García spielte einen hohen Pass in Richtung Fin Bartels, der legte im Strafraum quer und Kruse vollendete zum 1:1.

Die zweiten 45 Minuten fanden überwiegend in der Spielhälfte des HSV statt. Grillitsch verpasste die Führung mit einem Schuss aus 15 Metern (53.). Hamburg gelang zwei Minuten später ein gefährlicher Angriff, als Matthias Ostrzolek frei vor Felix Wiedwald auftauchte. Dass der Verteidiger nicht fürs Toreschießen bekannt ist (ein Tor in 146 Bundesligaspielen), unterstrich er mit einem Schuss gegen den Bremer Keeper (56.).

In der 75. Minute ließ Werder noch einmal seine Top-Form aufblitzen. Kruse spielte einen schönen Pass durch die Gasse und der eingewechselte Kainz schloss aus spitzem Winkel ab - Mathenia sah beim Gegentreffer nicht gut aus. Es war der Schlusspunkt.

Werder Bremen - Hamburger SV 2:1 (1:1)

0:1 Gregoritsch (6.)

1:1 Kruse (41.)

2:1 Kainz (75.)

Bremen: Wiedwald - Veljkovic, Sané, Moisander - Eggestein - Gebre Selassie, Grillitsch (63. Kainz), Junuzovic, Santiago García (73. Bauer) - Bartels, Max Kruse (90. Bargfrede)

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Gideon Jung, Mavraj, Ostrzolek - Gotoku Sakai, Walace - Hunt, Holtby (83. Waldschmidt), Kostic (83. Jatta) - Gregoritsch (63. Lasogga)

Gelbe Karten: Junuzovic, Grillitsch, Veljkovic - Diekmeier

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)