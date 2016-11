DFB-Gruppengegner Norwegen trennt sich von Nationaltrainer Høgmo

Per-Mathias Høgmo ist nicht länger Trainer von Norwegens Fußballnationalmannschaft. Der Verband zog damit die Konsequenz aus einem verpatzten Start in die WM-Qualifikation, in der Norwegen gemeinsam mit Deutschland in der Gruppe C antritt. Man trenne sich im Einvernehmen von Høgmo, hieß es in einer Mitteilung.

Von vier Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft in Russland 2018 hat Norwegen nur eins gewonnen - gegen Fußballzwerg San Marino. Gegen Deutschland hatte die Mannschaft 0:3 verloren, die Chancen für eine WM-Teilnahme stehen schlecht.

Bei einer Pressekonferenz sagte Høgmo, man wolle mit der Entscheidung Druck von der Mannschaft nehmen, in die er weiter "großes Vertrauen" habe. Norwegen war bisher dreimal bei der Endrunde einer Fußball-WM dabei.

Der 56-jährige Høgmo hatte die Nationalmannschaft seit 2013 trainiert. In dieser Zeit gewann das Team zehnmal, spielte siebenmal Unentschieden gespielt und verlor 18 Partien. Wer als Nationaltrainer auf Høgmo folgt, steht noch nicht fest.