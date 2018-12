Die Rangers haben das Glasgower Stadtderby gegen den FC Celtic 1:0 gewonnen. Ryan Jack erzielte in der 30. Minute das einzige Tor des 315. "Old Firms" und besiegelte so den ersten Sieg der Gastgeber gegen den Stadtrivalen seit sechs Jahren. Zuvor hatte Celtic-Torwart Craig Gordon (18.) zweimal in höchster Not retten müssen. Die Rangers blieben auch für die restliche Spieldauer das gefährlichere Team.

Dadurch ist die Tabellensituation in der Scottish Premiership so spannend wie lange nicht. Beide Glasgower Vereine stehen punktgleich an Platz eins und zwei. Celtic ist dank des besseren Torverhältnisses Spitzenreiter - allerdings mit einem Spiel weniger als die Rangers, die von FC-Liverpool-Legende Steven Gerrard trainiert werden. Sein Pendant bei Celtic, Brendan Rodgers, hatte Gerrard in den letzten Jahren seiner aktiven Laufbahn trainiert.

Seit 2012 hat Celtic jede Saison die schottische Meisterschaft gewonnen. Davor ging der Titel seit 1986 immer an die Rangers oder Celtic. Eine Insolvenz sorgte 2012 für den Zwangsabstieg der Rangers in die vierte schottische Liga. Seit dem Wiederaufstieg in die Scottish Premiership zur Saison 2016/17 gewann Celtic sieben der neun Aufeinandertreffen - zwei Spiele endeten unentschieden.

Derby mit historischer Bedeutung

Das "Old Firm" hat eine historische Bedeutung, die über das Sportliche hinausgeht. Die Glasgow Rangers entstammen einem protestantischen Milieu, das der britischen Union nahe steht - die Vereinsfarben sind rot, weiß und blau. Celtic-Fans haben hingegen meist einen katholischen Hintergrund und gehören zum irischen Arbeitermilieu in Glasgow. Der Brexit sorgt bei der Rivalität aktuell für spezielle Brisanz. Vor allem Celtic-Fans lehnen den Ausstieg Großbritanniens aus der EU, der den Frieden an der irisch-nordirischen Grenze bedroht, ab.

Im Vorfeld des Spiels hatten Rangers-Fans bei einem Europa-League-Spiel gegen Rapid Wien abfällige Schmähgesänge über den an Depressionen erkrankten Celtic-Stürmer Leigh Griffiths von sich gegeben. Zuvor hatten Celtic-Anhänger beim Auswärtsspiel gegen Salzburg ein Transparent mit der Aufschrift "It is ok not to be ok - You'll never walk alone, Leigh" für ihren Spieler gezeigt.