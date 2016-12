Historisches Bundesliga-Finale 2001 "Wahnsinnigem" Kahn blieb der Meisterschuss verwehrt

Die Nachspielzeit der Partie Bayern München gegen den Hamburger SV am 19. Mai 2001 wird in Deutschland höchst unterschiedlich bewertet. Im Münchner Raum gilt sie als das wohl dramatischste Happy End der Bundesligageschichte. Doch je näher man nach Gelsenkirchen heranrückt, desto mehr verschiebt sich die Bewertung von "Happy End" in Richtung "Desaster".

Als Schiedsrichter Markus Merk in der dritten Minute der Nachspielzeit einen von HSV-Torhüter Mathias Schober aufgenommenen Rückpass mit einem Freistoß für den FC Bayern im Strafraum der Hamburger ahndete, war sie auf einmal da: die Chance zum 1:1, das angesichts der Tabellenkonstellation den Münchnern die Deutsche Meisterschaft beschert hätte.

Während die Münchner ihren finalen Schuss vorbereiteten, feierten die Hamburger Fans auf den Rängen der Hamburger Arena noch, Sergej Barbarez hatte schließlich in der 90. Minute mit einem Kopfball für die Führung gesorgt. Auch im knapp 350 Kilometer entfernten Gelsenkirchen lagen sich die Schalker Anhänger in den Armen, dachten sie doch, ihr Team habe den Meistertitel bereits sicher.

Doch die Bayern wären nicht die Bayern, wenn sie nicht an ein Dusel-Tor in letzter Minute geglaubt hätten - und plötzlich war sie da, die Chance. Nur: Wer sollte den Freistoß schießen? Wenn man Oliver Kahn glauben mag, dann hätte der Münchner Keeper am liebsten selbst für das finale Tor gesorgt. Der ehemalige Nationaltorhüter plauderte in der Dokumentation "Mia san Meister" aus, dass er damals darauf bestanden habe, dass ihm der indirekte Freistoß im Hamburger Strafraum aufgelegt werde.

"Bist du wahnsinnig?"

Und tatsächlich: Auf den TV-Aufnahmen von damals sieht man den aufgeregten Kahn, wie er ein paar Worte zu Stefan Effenberg sagt, sich dann mit einigen Hamburgern anlegt und anschließend durch den Hamburger Strafraum tigert, noch einmal kurz mit Effenberg spricht, um dann von seinen Mitspielern nach hinten geschickt zu werden.

Effenberg, damals Kapitän der Bayern, verrät in der Dokumentation, wie er damals mit dem aufgescheuchten Kahn umging: nicht gerade freundlich: "Bist du wahnsinnig? Wir müssen uns jetzt konzentrieren und brauchen keine Unruhe. Es schießt der mit dem strammsten Bumms - also Patrik", will Effenberg zu Kahn gesagt haben.

Was folgte, ist ein Stück Bundesliga-Geschichte: Patrik Andersson verwandelte in der vierten Minute der Nachspielzeit den indirekten Freistoß auf Vorlage von Effenberg. Selbst eine Mauer aus sechs HSV-Spielern und Torwart Schober konnte den hart geschossenen Ball nicht aufhalten.

Dank des Tors schoben sich die Münchner noch an den Schalkern vorbei, die im Parallelspiel 5:3 gegen Unterhaching gewonnen hatten. Die Bayern jubelten auf dem Rasen in Hamburg, Kahn, der sich das Spektakel nun doch von weiter hinten anschauen musste, sank zuerst auf die Knie und riss danach die Eckfahne aus dem Boden und feierte.

Und auf Schalke flossen die Tränen.