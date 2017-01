Premier League Girouds Traumtor lässt Arsenal jubeln

Eine Flanke von links, der Ball segelt eigentlich zu weit in seinen Rücken, doch für Arsenal-Angreifer Olivier Giroud ist das kein Problem: Der Franzose nimmt den Ball in der Premier-League-Partie gegen Crystal Palace artistisch mit der Hacke (oder dem Außenrist, so genau ist das auf den Videoaufnahmen und Fotos nicht erkennbar) und befördert ihn spektakulär an die Unterkante der Latte, von wo er ins Tor springt. Ein Traumtor zum Jahresbeginn!

Dank Girouds Treffer - und dem zweiten Tor von Alex Iwobi - siegte Arsenal 2:0 (1:0) und feierte den zwölften Saisonsieg im 19. Spiel. Das Team von Trainer Arsène Wenger verdrängte mit nun 40 Punkten Manchester City (39 Punkte) vom dritten Tabellenrang. Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Coaches Josep Guardiola hatte an Silvester gegen Jürgen Klopps Liverpool verloren.

DPA Olivier Giroud

Viele Fußballfans dürften bei Girouds Treffer ein Déjà-vu gehabt haben: Ein ähnliches Tor war dem ehemaligen BVB-Spieler und heutigen Manchester-United-Profi Henrich Mchitarjan am zweiten Weihnachtstag gelungen. Im Vorwärtsfallen hatte er sein rechtes Bein hochgerissen und den hinter ihm fliegenden Ball nach einer Flanke von Zlatan Ibrahimovic mit der Hacke ins Netz befördert.