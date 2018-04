Fußball in Griechenland Reaktion auf 1:1 - Präsident schickt Spieler in den Zwangsurlaub

Klubpräsident Evangelos Marinakis hat Spieler des griechischen Fußball-Rekordmeisters Olympiakos Piräus wegen mangelnden Erfolgs bis zum Ende der Saison beurlaubt und eine Strafe von 400.000 Euro gegen die Mannschaft verhängt. "Ich werde Olympiakos neu aufbauen und es wird das Team werden, von dem wir alle träumen. Ich und der Rest der Fans haben euch lange genug toleriert", soll Marinakis laut griechischen Medien zu der Mannschaft gesagt haben.

Für die letzten vier Partien der Super League will Marinakis, auch Besitzer des englischen Zweitligisten Nottingham Forest, hauptsächlich Jugendspieler einsetzen. Nur wenige ausgewählte Profis des aktuellen Kaders sollen für diese Partien rehabilitiert werden. Viele der Spieler sollen den Verein im Sommer verlassen.

Olympiakos hatte am vergangenen Spieltag gegen APO Levadiakos 1:1 gespielt und im Verlauf der Saison auch gegen den Rivalen Panathinaikos verloren. Das Team aus der griechischen Hafenstadt liegt vier Spiele vor Saisonende auf dem dritten Platz, der nicht für eine Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation reichen würde.

Für Olympiakos spielt auch der frühere deutsche Nationalspieler Marko Marin, der im August 2016 vom FC Chelsea nach Piräus wechselte. "Der Präsident hat absolut Recht", sagte Marin der "Sport Bild". "Olympiakos muss in Griechenland jedes Jahr Meister werden. Und was wir in den vergangenen zwei, drei Monaten gezeigt haben, war viel zu wenig und eines Meisters nicht würdig."

Vor drei Jahren hatte Marinakis wegen mangelnder Leistung schon einmal eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Euro gegen seine Mannschaft verhängt. "Ich erzähle euch etwas sehr Wichtiges und nicht Verhandelbares: Olympiakos ist der größte Klub Griechenlands und für jeden von euch ist es eine Ehre, für diese Mannschaft und diesen Verein spielen zu dürfen", soll Marinakis griechischen Medien zufolge damals zu seinen Spielern gesagt haben.