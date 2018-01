Mann aus Tonga Kampfsportler in Rio, Langläufer in Pyeongchang

Halbnackt und stark eingeölt trug Pita Taufatofua vor eineinhalb Jahren die Fahne seines Landes in das Olympiastadion in Rio de Janeiro. Auf einen ähnlichen Moment wollte der Mann aus Tonga, einem Inselstaat im Südpazifik, nun offenbar nicht vier Jahre warten: Der 34-Jährige wird auch an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen - als Langläufer.

In Brasilien war Taufatofua noch beim Taekwondo angetreten und bereits in der ersten Runde gescheitert. Anschließend schulte er um: "Nach Rio habe ich entschieden, den härtestmöglichen Sport zu finden, weil ich eine neue Aufgabe brauchte", sagte der Sportler nach der gelungenen Qualifikation.

Taufatofua hat seit Rio 15 Kilogramm abgenommen, um schneller zu sein. Nun nimmt er als erster Skiläufer aus Tonga an Olympischen Winterspielen teil. Die besondere Herausforderung: Tonga ist nicht gerade ein Winterparadies, nur etwa zehn Wochen trainierte Taufatofua überhaupt auf Schnee. Die meiste Zeit musste er mit Skirollern arbeiten. In den ersten sieben Rennen verpasste er anschließend die Qualifikation, wurde oft Letzter.

Noch vor wenigen Tagen schien es so, als hätte sein langer Weg ein tragisches Ende genommen. Taufatofua schaffte es nicht zu einem Rennen in Kroatien, weil er nach vielen Problemen auf einer Reise durch mehrere Länder seinen entscheidenden Flug verpasste - und damit "das Rennen, das ihn "möglicherweise zu den Olympischen Spielen hätte bringen können". Das schrieb Taufatofua auf Instagram.

Aber er bekam noch eine Chance: In Island gab es ein letztes Rennen und damit die letzte Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Taufatofua holte die entscheidenden Punkte. Seinen Erfolg beschrieb er anschließend als "Wunder". "Das Ziel war es, es innerhalb eines Jahres zu schaffen - und wir haben es innerhalb eines Jahres geschafft!", sagte er weiter.

Für seinen Traum musste der Athlet einiges auf sich nehmen - vor allem Kosten. Die langen Reisen, um an Qualifikationsrennen teilzunehmen, waren teuer. Der Aufwand habe sich allerdings gelohnt: "Wir haben alles geopfert, um hier zu sein. Finanziell geht es mir so schlecht wie noch nie, aber ich bin so glücklich wie noch nie", sagte Taufatofua.