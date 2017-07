3. Liga Lottes Trainer Corrochano tritt zurück - nach nur 13 Tagen

Nach nur 13 Tagen ist Trainer Oscar Corrochano beim Drittligisten Sportfreunde Lotte zurückgetreten. Der Deutsch-Spanier habe "um die Auflösung seines Vertrages gebeten", teilte der Klub mit. Das Training übernimmt ab sofort Marc Fascher, der bis 2015 Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West betreut hatte und zuvor unter anderem in Jena, Münster und Rostock tätig war.

Corrochano hatte Mitte Juli die Nachfolge von Ismail Atalan angetreten, der zum VfL Bochum in die zweite Liga gewechselt war. Am ersten Spieltag hatte Lotte am vergangenen Samstag gegen 0:2 gegen Hansa Rostock verloren. Gründe für die Vertragsauflösung gaben zunächst weder Corrochano noch die Sportfreunde bekannt.