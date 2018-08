Hitzfeld über Sammer "Wen oder was er genau beraten soll, ist mir nicht klar"

1995 und 1996 wurden sie mit Borussia Dortmund Deutscher Meister, 1997 feierten sie den Gewinn der Champions League: Ottmar Hitzfeld kennt Matthias Sammer also gut - die aktuelle Aufgabe seines ehemaligen Führungsspielers versteht er allerdings nicht. "Er soll ja offenbar beratend tätig sein. Matthias ist ein absoluter Experte, aber wen oder was er genau beraten soll, ist mir nicht so richtig klar", sagte Hitzfeld dem Sportbuzzer. "Am Ende müssen ohnehin die Leute vor Ort den Kopf hinhalten."

Im März hatte der BVB bekanntgegeben, dass Sammer als Berater zu Borussia Dortmund zurückkehren würde. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich gewünscht, dass Sammer für "frischen Wind und hohe Kompetenz" sowie "eine unbequeme, aber von Vertrauen geprägte Diskussionskultur" sorgt. Aus dem Tagesgeschäft solle er sich allerdings heraushalten und sich stattdessen in Gesprächsrunden mit Watzke und Sportdirektor Michael Zorc einbringen.

Hitzfeld befürchtet ein Kompetenzgerangel beim BVB: "Ich bin der Meinung, dass nicht zu viele Leute mitreden sollten. Zu viele Meinungen sind nicht hilfreich. Sebastian Kehl wird sicher nah bei der Mannschaft sein, Michael Zorc aber der wichtigste Ansprechpartner für Favre bleiben. Die Rolle von Matthias Sammer kann ich nicht einschätzen."

Ein Screenshot des gemeinsamen Jubels von Sammer und Watzke über den späten Dortmunder Siegtreffer im Pokalspiel in Fürth hatte in den sozialen Medien Befürchtungen ausgelöst, dass Sammers offenbar auch sehr emotionales Engagement beim BVB seine Einsätze als TV-Experte bei Eurosport negativ beeinflussen könnte. Gleichzeitig fand das Bild auch als Meme schnelle Verbreitung.