+++ Fußball-Transferticker +++ Barcelona soll 70 Millionen Euro für Dembélé bieten

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Wechselt Dembélé vom BVB nach Barcelona?

Es klingt nach einem lukrativen Deal: Angeblich soll der FC Barcelona bis zu 70 Millionen Euro Ablöse für Dortmunds Ousmane Dembélé bieten. Dabei war der Franzose erst im vergangenen Sommer für gerade einmal 15 Millionen Euro aus Rennes zur Borussia gewechselt.

Die spanische Zeitung "Sport" berichtet von dem Angebot der Katalanen, die demnach eine Ablöse von 50 Millionen Euro garantieren und weitere 20 Millionen Euro im Erfolgsfall zahlen würden. Das soll dem BVB aber noch nicht genügen, der Bundesligadritte fordere angeblich 90 Millionen Euro. Hohe Summen, die aber nicht abwegig sind. Dembélé, 20, war in der abgelaufenen Saison an 31 Pflichtspieltoren beteiligt und gilt als eines der größten Offensivtalente im Fußball. Was gegen einen Transfer spricht: Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2021. Eine hohe Ablöse könnte der Klub also auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erzielen. So hätte er noch länger etwas von seinem Superdribbler. (mon)

Adler fliegt künftig für Mainz

René Adler steht wohl kurz vor einem Wechsel nach Mainz. Laut "Kicker" soll der 32-Jährige, der seinen auslaufenden Vertrag beim Hamburger SV nicht verlängert hat, im Laufe des Tages den Medizincheck bei den 05ern absolvieren. Der Ex- Nationalkeeper (zwölf Einsätze) stand beim HSV fünf Jahre unter Vertrag. Er soll beim FSV das Torhüterproblem lösen. Weder der Däne Jonas Lössl noch Jannik Huth konnten in der vergangenen Saison voll überzeugen. Lössl wird die Mainzer nach nur einem Jahr wohl wieder verlassen. (mon/dpa)

Hamburg rüstet auf

Wochenlang herrschte Stillstand, nun kommt beim Hamburger SV Bewegung ins Thema Zugänge. Die Verpflichtungen von Wunschspieler Kyriakos Papadopoulos von Bayer Leverkusen und U21-Auswahlkeeper Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern sei nur noch Formsache, berichtet der "Kicker". Der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison bereits ausgeliehene Abwehrchef Papadopoulos soll fest verpflichtet werden. Und Pollersbeck könnte die Nachfolge von Adler antreten.

Zusammen rund zehn Millionen Euro Ablöse sollen die Transfers kosten. Möglich machen die die insgesamt 20 Millionen Euro, die Investor Klaus-Michael Kühne zur Verfügung stellt. "Es fehlt so ein bisschen die Dynamik, und da versuche ich, etwas zu ermahnen. Nun tut mal was und bewegt euch ein bisschen schneller", sagte der 80 Jahre alte Logistik-Unternehmer beim TV-Sender Sat1. (mon/dpa)

+++ FIX UND FERTIG +++

Wolfsburg verlängert mit Casteels

Torwart Koen Casteels bleibt vier weitere Jahre in Wolfsburg. Der 24 Jahre alte Keeper und der VfL verlängerten den Vertrag vorzeitig bis 2021. Das gab der Klub bekannt. Casteels ist seit Januar 2015 in Wolfsburg, wo er in der vergangenen Saison Kapitän Diego Benaglio als Stammkeeper verdrängte. Angeblich soll unter anderem Werder Bremen Interesse an einer Verpflichtung von Casteels gehabt haben. (mon/dpa)

Baros kehrt zu seinem Jugendverein zurück

Erinnern Sie sich an Milan Baros? Vor 13 Jahren, bei der EM 2004 in Portugal, wurde der Tscheche mit fünf Treffern Torschützenkönig, mit dem FC Liverpool gewann er 2005 die Champions League. Das ist lange her, doch Baros spielt noch immer. Mit nun 35 Jahren kehrt er zum Ende seiner Karriere zu seinem Jugendverein Banik Ostrava zurück. Zuletzt hatte Baros bei Slovan Liberec unter Vertrag gestanden, wo er in der vergangenen Saison fünf Tore in 24 Ligaeinsätzen erzielte. (mon/dpa)

Stuttgart verlängert Asano-Ausleihe

Der japanische Nationalspieler Takuma Asano spielt auch in der kommenden Saison für Stuttgart. Eineinhalb Wochen vor dem Start in die Vorbereitung verkündete der VfB, dass die Verlängerung des Leihgeschäfts mit dem FC Arsenal perfekt sei. Asano kam in seinem ersten Jahr beim VfB Stuttgart in der Zweiten Liga auf 26 Einsätze. Dabei gelangen dem 22 Jahre alten Flügelspieler vier Tore und vier Vorlagen für den Aufsteiger. (mon/dpa)