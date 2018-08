Meister FC Barcelona hat den Spanischen Supercup 2:1 (1:1) gegen Pokalsieger FC Sevilla gewonnen. Die Führung des Copa-del-Rey-Gewinners durch Pablo Sarabia (9. Minute) konnte Gerard Piqué in der 42. Minute ausgleichen, nachdem Lionel Messi zuvor mit einem Freistoß nur den Pfosten getroffen hatte.

SUPER CUP CHAMPIONS!!!!

⏰ Final whistle in Tangier!

Sevilla FC 1-2 FC Barcelona

⚽ Sarabia / Piqué & Dembélé

12. August 2018

Den Siegtreffer für Barcelona erzielte Ex-BVBler Ousmane Dembélé in der 78. Minute. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Messi in der gegnerischen Hälfte traf der 21-Jährige mit einem prächtigen Schuss aus 20 Metern halbrechter Position die Unterkante der Latte, von wo aus der Ball ins Tor prallte.

ter Stegen hält den Sieg fest

Aufregung gab es noch einmal in der Nachspielzeit: Nach einem unglücklichen Zusammenprall im Strafraum der Katalanen entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Marc-André ter Stegen konnte jedoch den schwach nach rechts geschossenen Elfmeter des eingewechselten Wissam Ben Yedder festhalten (90.+1).

Für den FC Barcelona, bei dem in der 86. Minute der Ex-Münchner Arturo Vidal sein Debüt gab, war es der erste Supercup-Erfolg seit 2016. Auch damals setzte man sich gegen den FC Sevilla durch, allerdings noch in zwei Partien. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb zum ersten Mal in nur einer Begegnung entschieden - auf neutralem Platz. Spielort war das Stade Ibn Batouta im marokkanischen Tangier.

FC Sevilla - FC Barcelona 1:2 (1:1)

1:0 Sarabia (9.)

1:1 Piqué (42.)

1:2 Dembélé (78.)

Sevilla: Vaclik - Mercado (85. Ben Yedder), Kjaer, S. Gómez - Navas, Banega, Roque Mesa, Escudero - Sarabia (71. Aleix Vidal), F. Vázquez - Muriel (60. André Silva)

Barcelona: ter Stegen - Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rafinha (46. Rakitic), Busquets, Arthur (53. Coutinho) - Messi, Suárez, Dembélé (86. Arturo Vidal)

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande

Gelbe Karten: F. Vázquez, Roque Mesa, Aleix Vidal / Busquets, ter Stegen, Lenglet

Besondere Vorkommnisse: ter Stegen hält Foulelfmeter von Ben Yedder (90.+1)