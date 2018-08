Pablo Alcácer Darum braucht der BVB Barças Edeljoker

Wer ist Paco Alcácer?

Paco Alcácer zählte vor vielen Jahren zu den hoffnungsvollsten Talenten im spanischen Fußball. Bereits als 12-Jähriger schloss er sich der Nachwuchsabteilung des FC Valencia an. Bei der U17-EM 2010 wurden erstmals Top-Klubs auf ihn aufmerksam, als er mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde. Der Wechsel zum FC Barcelona erfolgte im Sommer 2016, nachdem Alcácer in der Vorsaison ein Drittel aller Valencia-Tore erzielt hatte. Doch seither stagniert der spielstarke Angreifer in seiner Entwicklung. Seine Bilanz beim aktuellen Meister: 37 Ligaspiele, zehn Tore.

Warum spielt er beim FC Barcelona nicht?

Seine Reservistenrolle bei Barça ist allerdings keine Überraschung. Mit dem fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi, Superstar Luis Suárez, dem ehemaligen Dortmunder Ousame Dembélé und dem 160-Millionen-Transfer Philippe Coutinho verfügen die Katalanen über die wohl beste Offensive der Welt. Alcácer wurde in der Saison 2017/2018 fünfmal nicht für den Kader nominiert, elfmal saß er, ohne eingewechselt zu werden, auf der Ersatzbank. Das würde sich auch in dieser Saison nicht ändern.

Warum braucht der BVB den Spanier?

Dortmund war seit der Verpflichtung von Lucas Barrios 2009 auf der Mittelstürmerposition bestens besetzt. Auf den Paraguayer folgten unter anderem Robert Lewandowski, Pierre-Emerick-Aubameyang und zuletzt Michy Batshuayi. Doch letzterer entschied sich nach seiner Leihe gegen den BVB. Somit steht Dortmund unter Trainer Lucien Favre immer noch ohne echten Mittelstürmer da. Im DFB-Pokal agierte Marco Reus auf der zentralen Sturmposition. Doch dessen Qualitäten kommen bekanntlich auf der Außenbahn eher zur Geltung. Auch Maximilian Philipp wäre nur eine B-Lösung. Fakt ist: Will Dortmund sowohl in Bundesliga als auch in der Champions League bestehen, brauchen der Verein einen gelernten Angreifer in seinen Reihen.

Getty Images Lucien Favre gilt als großer Fan von Alcácer

Wie teuer wäre ein möglicher Transfer?

Die "Bild"-Zeitung nannte Alcácer hochstilisiert den "100-Mio-Stürmer". Tatsächlich soll der Spanier in seinem Vertrag eine festgeschriebene Ablöse von 100 Millionen Euro stehen haben - für die spanische Liga nichts Ungewöhnliches. Eine Summe, die der Bundesligist natürlich nicht zahlen wird. Stattdessen käme - wie schon bei Batshuayi - ein Leihgeschäft in Frage. Laut "Bild"-Zeitung soll Dortmund bereit sein, das komplette Gehalt zu übernehmen. Ein Wechsel steht laut spanischen Medienberichten unmittelbar bevor.

Wie würde Alcácer ins Dortmunder System passen?

Alcácer gilt als extrem spielstarker Stürmer, sein Passspiel im Angriffsdrittel zählt zu seinen Stärken. Lucien Favre, der auf viel Ballbesitz setzt, soll deshalb ein großer Fan des Barcelona-Spielers sein. Im insgesamt gut besetzten Kader des BVB wäre Alcácer das letzte fehlende Puzzle-Teil. Alcácer wäre beim BVB unumstrittener Stammspieler. Sein einziger Konkurrent, Alexander Isak, scheint in den Planungen von Favre keine Rolle zu spielen und wird immer wieder als möglicher Abgang gehandelt. Mit Alcácer wäre Dortmund der klare Favorit auf den Platz hinter dem FC Bayern.

