Freundschaftsspiele

Wales - Spanien 1:4 (0:3)

Gute zweieinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Länderspiel hat Paco Alcácer eine brillante Rückkehr feiern können. Bereits in der 8. Minute erzielte er das 1:0 für seine Spanier bei der Partie in Wales. Es war Alcácers erster Treffer im Nationaltrikot seit mehr als drei Jahren. Nach dem 2:0 durch Sergio Ramos erhöhte der Angreifer von Borussia Dortmund in der 29. Minute sogar noch auf 3:0. In der 73. Minute wurde Alcácer durch Iago Aspas ersetzt.

Eine Minute später traf der Ex-Borusse Marc Bartra per Kopf zum 4:0, bevor Sam Vokes eine Minute vor Schluss noch der Ehrentreffer für Wales gelang. Es war nach den beiden Erfolgen gegen England (2:1) und Kroatien (6:0) der dritte Sieg in Folge für Spanien nach dem Achtelfinalaus bei der Weltmeisterschaft gegen Gastgeber Russland.

Frankreich - Island 2:2 (0:1)

Weltmeister Frankreich hat wenige Tage vor dem Heimspiel in der Nations League gegen Ex-Titelträger Deutschland erst spät eine Blamage abgewendet. Trotz Stars wie Antoine Griezmann, Paul Pogba und Raphael Varane in der Startelf lagen die Franzosen gegen Island durch Tore von Birkir Bjarnason (30. Minute) und Kari Arnason (58. Minute) bereits 0:2 hinten.

REUTERS Kylian Mbappé

Erst nach dem Anschlusstreffer durch ein Eigentor des Isländers Holmar Oern Eyjolfsson in der 86. Minute bekam die Elf von Didier Deschamps noch einmal Aufwind und glich in der 90. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Kylian Mbappé aus.

Nations League

Polen - Portugal 2:3 (1:2)

Ohne seinen Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo gewann Portugal auch den zweiten Auftritt in der Nations League und führt nach den Siegen gegen Italien und Polen die Gruppe 3 in Liga A an. Dabei ging Gastgeber Polen in der 18. Minute durch Krsysztof Piatek in Führung, bevor André Silva (31. Minute), der Pole Kamil Glik mit einem Eigentor (43.) und Bernardo Silva (52.) die Partie drehten.

REUTERS Robert Lewandowski (r.) und William Carvalho (l.)

In einer umkämpften Partie mit sechs Gelben Karten konnte Polens Jakub Blaszczykowski in der 77. Minute nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Robert Lewandowksi blieb in seinem 100. Länderspiel ohne Torerfolg.

Israel - Schottland 2:1 (0:1)

Ex-Bundesligaprofi Andreas Herzog hat als Trainer der israelischen Nationalmannschaft einen ersten Erfolg in der Nations League feiern können. Dabei sah es nach der Auftaktniederlage in Albanien zunächst nach einem weiteren Rückschlag aus: Zur Pause führte der Gast aus Schottland in Haifa durch einen verwandelten Elfmeter von Charles Mulgrew (25. Minute), bevor Dor Pretz in der 52. Minute ausgleichen konnte.

AFP Andreas Herzog

Die Niederlage hatten sich die Gäste dann selbst zuzuschreiben - erst sah John Souttar in der 61. Minute Gelb-Rot, eine Viertelstunde vor Schluss traf Kieran Tierney ins eigene Netz.

Weitere Ergebnisse:

Litauen - Rumänien 1:2 (0:1)

Montenegro - Serbien 0:2 (0:1)

Faröer - Aserbaidschan 0:3 (0:1)

Kosovo - Malta 3:1 (1:0)

Russland - Schweden 0:0 (0:0)