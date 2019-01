9:0-Sieg für Paris Saint-Germain Neymar, Mbappé, Mbappé, Cavani, Cavani, Neymar, Cavani, Mbappé, Meunier

Es ist zehn Tage her, da erlebte Paris Saint-Germain ein peinliches Aus im Ligapokal bei EA Guingamp (1:2), dem Tabellenletzten der Ligue 1. In der Liga sind sich die Teams am Abend erneut begegnet, und die Partie endete so, wie man es angesichts von 36 Punkten Unterschied erwarten oder besser: befürchten musste.

PSG gewann 9:0 (3:0) und stellte damit zugleich den eigenen Torrekord aus der Saison 2015/2016 (9:0 gegen ES Troyes) ein. Zum französischen Rekord fehlte aber noch ein ganzes Stück. Er stammt aus der Saison 1935/1936, als Sochaux Valenciennes 12:1 schlug.

In Paris trafen Neymar (11. Minute, 68.), Kylian Mbappé (37., 45., 80.), Edinson Cavani (59., 67., 75.) sowie Thomas Meunier (83.). Mbappé, Neymar und Cavani haben damit gemeinsam 44 Ligatore erzielt. Das sind zehn mehr als das zweiterfolgreichste Team OSC Lille. PSG steht bei 62 Treffern.

AP Lichtgestalt: Neymar

Nach diesem 17. Ligasieg im 19. Spiel liegt Paris in der Tabelle mit 53 Punkten weiter klar vor Lille (40 Punkte), das zudem bereits zwei Partien mehr absolviert hat. Trotzdem dürfte PSG-Trainer Thomas Tuchel nach dem 9:0 nicht nach Feiern zumute sein. Der Grund: Sorge um Marco Verratti. Der Italiener musste in der 19. Minute ausgewechselt werden, er hatte sich am linken Knöchel verletzt.

"Verrattis Verletzung ist schwer und ernst für uns", sagte Tuchel nach der Partie. Verratti, 26, ist für den Trainer ein Schlüsselspieler. Aus dem zentralen Mittelfeld ist er an den meisten Offensiv- und Defensivaktionen beteiligt. Ob er PSG im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester United zur Verfügung steht, ist offen. Das Hinspiel findet am 12. Februar statt.

Ein Ausfall Verrattis würde Paris auch deshalb schwer treffen, weil Tuchel die Alternativen im defensiven Mittelfeld fehlen. Adrien Rabiot ist seit Anfang Dezember nicht mehr eingesetzt worden, offenbar, weil er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Gut möglich, dass PSG nun auf dem Transfermarkt aktiv wird.