PSG-Gala in Glasgow Trio Infernale

Kurz vor der Halbzeitpause wurde das Spiel gestört. Ein Zuschauer rannte auf den Rasen des Celtic-Parks, stürmte auf Kylian Mbappé zu und versuchte, den Angreifer von Paris Saint-Germain zu treten. Doch das Unterfangen scheiterte, der Fan stolperte wie ein Altherrenfußballer mit Restalkohol, fiel auf den nassen Rasen und wurde von mehreren Sicherheitsleuten aus dem Stadion gebracht. Während des Abtransports wurde er ausgebuht. Es flogen sogar Gegenstände von den Rängen in seine Richtung. Der Ein-Mann-Platzsturm dürfte dem FC Celtic eine Strafe der Uefa einbringen.

Und überhaupt: wenn schon untergehen, dann mit Anstand.

Dem Klub aus Glasgow kam bei der 0:5-Pleite gegen PSG zum Start der Champions League nur eine Statistenrolle zu, der Celtic-Park war die Kulisse für den ersten internationalen Auftritt der Pariser 460-Millionen-Euro-Offensive mit Edinson Cavani, dem aus Barcelona gekauften Neymar und dem aus Monaco erstmal nur geliehenen Mbappè. Abgesehen von der Flitzer-Attacke erfüllte der schottische Meister seine Rolle wie gewünscht.

Die Stimmung im Stadion war prächtig, Ballgewinne und Ecken wurden wie Tore gefeiert, Celtics Profis schlugen sich tapfer, waren aber hoffnungslos unterlegen und hätten noch höher verlieren können als 0:5, wenn die Gäste aus Frankreich sorgfältiger mit ihren Chancen umgegangen wären. Es war kein Abend für Fußball-Romantiker. Die Partie zeigte, dass Geld Tore schießt und Erfolg nicht nur planbar ist, sondern sogar käuflich. In diesem Fall durch die Investorengruppe aus Katar, die den Pariser Luxuskader finanziert.

Auch in Glasgow muss man erst einmal gewinnen

Natürlich, die Mannschaft wird sich gegen schwerere Gegner beweisen müssen als gegen den Klub aus Glasgow, der die Vorrundengruppe - zu der auch der FC Bayern gehört - als Letzter beenden dürfte. Doch der Celtic-Park kann ein unangenehmer Ort sein wegen der bloßen Lautstärke des Publikums. Der FC Barcelona verlor im November 2012 in dem Stadion 1:2, in der vergangenen Saison kam Manchester City nur zu einem 3:3. Man muss auch im Celtic-Park erstmal gewinnen. Zumal mit der Leichtigkeit, mit der es Paris tat.

Das Team ließ den Ball phasenweise durch die Reihen laufen wie im Training. Manchmal sah es aus, als sei nur ein Kontakt erlaubt. Nach einer guten halben Stunde war die Partie entschieden durch die Treffer von Neymar und Mbappé. Kurz vor der Pause erhöhte Cavani. In der Schlussphase stellten ein Eigentor von Celtic-Verteidiger Mikael Lustig nach einer Hereingabe des eingewechselten deutschen Nationalspielers Julian Draxler und Cavani per Flugkopfball den Endstand her und fügten Celtic die höchste Heimniederlage seit 1895 zu.

AFP Fünffacher Jubel im Celtic Park

Der für 222 Millionen Euro aus Barcelona übernommene Neymar ist erst seit einem Monat in Paris. Mbappé, für den im kommenden Jahr 180 Millionen Euro an Monaco fällig sein sollen, kam kurz vor Ende der Transferfrist. Die teure Offensive ist noch in der Kennenlernphase und harmoniert trotzdem schon prächtig.

Keine Ego-Touren festzustellen

Die beiden technisch starken Zugänge kamen gegen Celtic in rasendem Tempo über die Flügel und suchten den Weg in die Mitte. Dort war Cavani stets anspielbar und legte den Ball ab oder schoss selbst. Immer wieder tauschten die drei Angreifer die Positionen. Ersten Eindrücken zufolge neiden sie einander nichts, gegen Celtic waren keine Ego-Touren zu beobachten. "Der Sieg war eine Mannschaftsleistung", sagte Trainer Unai Emery.

Dazu hatte auch Draxler beigetragen nach seiner Einwechselung eine halbe Stunde vor Schluss. Wegen der kostspieligen Umbauarbeiten in der Offensive sah es aus, als hätte der ehemalige Schalker und Wolfsburger keine Zukunft in Paris. Er galt als Kandidat für einen Verkauf. Doch beim jüngsten Liga-Spiel gegen Metz spielte er durch, und nach dem Sieg in Glasgow versicherte er, dass ihm die neue Wettbewerbs-Situation keine Sorgen bereite.

REUTERS Neymar beherrscht auch den In-Fight

"Wir haben einen breiten Kader und werden viel rotieren. Ich bin mir sicher, dass der Trainer einen Platz für mich finden wird", sagte er. Dass er sich mit Weltklassespielern um einen Posten im Team streiten müsse, kenne er aus der Nationalmannschaft. Außerdem sei auch bei anderen Spitzenklubs wie dem FC Bayern oder Real Madrid die Konkurrenz groß.

Wenn die Münchner in zwei Wochen in Paris zu Gast sind, wird Draxler eine neue Erfahrung machen. "Zum ersten Mal treffe ich auf Bayern und bin mit meiner Mannschaft nicht krasser Außenseiter. Ich sehe uns auf Augenhöhe", sagte er. Dann stieg er in den Mannschaftsbus und fuhr hinaus in die verregnete Glasgower Nacht.

"Dream bigger", steht auf der Rückseite des Busses. Größer träumen. Genau so gut könnte dort stehen: "Spend bigger." Mehr Geld ausgeben.