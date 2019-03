Als klar war, dass Manchester United einen Elfmeter erhalten würde und das überraschende Champions-League-Aus von Paris Saint-Germain damit plötzlich ganz nah, knickten Kylian Mbappé zum ersten Mal die Beine weg. Nachdem das Spiel wenig später vorbei war und mit ihm Paris' Hoffnung aufs Weiterkommen, ach was, auf den Titel, sank der junge Wunderstürmer auf den Boden und blieb dort liegen, minutenlang.

Wer ihn dort leiden sah, bekam eine Ahnung davon, was in ihm vorgehen musste. Man kann Spiele verlieren, man kann aus einem Wettbewerb ausscheiden, in der Champions League ohnehin. Aber so?

1:3 verlor PSG im eigenen Stadion, der entscheidende Treffer fiel per Strafstoß in der Nachspielzeit, und das, nachdem das Team zuvor 2:0 in Old Trafford gewonnen hatte. Dabei war Paris über 180 Minuten die dominante, die gefährlichere Mannschaft gewesen und hatte sogar Rückschläge weggesteckt.

Das Spiel hatte kaum begonnen, da unterlief Thilo Kehrer ein Fehlpass, der zum 0:1 durch Romelu Lukaku führte (2. Minute). United verteidigte fortan tief in der eigenen Hälfte, und doch wurde die massive Defensive von PSG auseinandergespielt. Juan Bernat traf nach Vorarbeit von Mbappé, zur Pause betrug das Torschussverhältnis 9:3. Trotzdem lag Manchester in Führung, wobei auch dem 2:1 ein schwerer individueller Fehler vorausging, diesmal von PSG-Torwart Gianluigi Buffon.

"Manchester hatte eigentlich keine richtige Torchance und trotzdem zweimal getroffen", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel nach der Partie. Tuchel, 45 Jahre, tut alles dafür, das Chaos auf dem Fußballplatz zu kontrollieren. Wenige Trainer sind so akribisch wie er, wenige präparieren Partien so detailliert. Tuchel versucht, auf alles gefasst zu sein. Wie schwer es ihm fiel, die 90 Minuten gegen United zu akzeptieren, war ihm äußerlich nicht anzumerken. Im dunklen Rollkragenpullover saß er bei der Pressekonferenz, die Stimme ruhig, der Blick fest. Was er sagte, klang aber nach jemandem, dessen Weltbild gerade erschüttert worden war.

"Wenn der Gegner klar besser gewesen wäre, einem alles abgerungen hätte - dann hätten wir etwas in der Hand, um es zu analysieren", sagte er. Solch ein Spielverlauf komme in 100 Partien einmal vor. Grausam sei das gewesen, sagte Tuchel. "Wir sind draußen. Das haben wir nicht verdient."

Tuchel verglich das Aus sogar mit dem im französischen Ligapokal Anfang des Jahres. Dazu muss man wissen, dass PSG damals gegen EA Guingamp ausschied, Frankreichs Tabellenletzten. Dass United zwar harmlos war, aber eigentlich doch sehr gut verteidigt hatte, erwähnte Tuchel nicht.

Stattdessen versuchte er, dem Narrativ entgegenzuwirken, dass PSG nunmal eine dieser Mannschaften sei, die kollabierten, wenn es drauf ankommt. Sozusagen das Bayer Leverkusen der Champions League.

Seit Jahren investiert der Klub hohe Summen in die Mannschaft, mit dem Ziel, die Champions League zu gewinnen. Seit Jahren scheitert er. Siebenmal in Folge ist PSG nun schon spätestens im Viertelfinale ausgeschieden, teils auf dramatische Weise und meist gegen starke Gegner. Dass vor zwei Jahren gegen Barcelona ein 0:4 nicht reichte, weil Paris im Rückspiel drei Tore in den Schlussminuten kassierte und 1:6 verlor, wird auf ewig Teil der Fußballgeschichte sein.

Besteht ein Zusammenhang zwischen jener Nacht von Barcelona und der vom Mittwoch in Paris? "Wir Menschen suchen stets nach Mustern, nach Erklärungen", sagte Tuchel, was "nein" heißen sollte. Thilo Kehrer sei gegen Barcelona ja nicht dabei gewesen, das gelte auch für Gianluigi Buffon, die beiden Spieler also, die mit ihren Aussetzern die ersten beiden United-Tore ermöglichten. Und er selbst sei ja auch neu in Paris.

Tuchel dürfte seinen Job behalten

Diesmal aber hieß der Gegner nicht Barcelona, nicht Real Madrid oder Manchester City. Paris unterlag dem Tabellenvierten der Premier League, einer Mannschaft, der zehn Spieler fehlten, darunter Topstar Paul Pogba, und in der nicht Größen wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo spielten, sondern Fred und Scott McTominay. So gesehen ist Tuchel viel heftiger gescheitert als seine Vorgänger.

Trotzdem dürfte er kaum seinen Posten räumen müssen; Fragen nach seiner Zukunft wurden ihm Abend nicht gestellt. Dass auch PSG auf Schlüsselspieler verzichten musste, Neymar und Edinson Cavani, entlastet ihn etwas. Vor allem aber hat Tuchel Paris spielerisch erkennbar entwickelt. Mbappé ist als Mittelstürmer statt rechtsaußen viel effektiver, Marquinhos überrascht als starker Sechser, auch Spieler wie Bernat und Julian Draxler haben sich merklich verbessert. Eine Trennung von Tuchel wäre eine Überraschung. Zumal auch seine Vorgänger, Unai Emery und Laurent Blanc, nicht gleich bei ihrem ersten Aus in der Königsklasse entlassen wurden.

Diese Saison aber ist für Paris bereits jetzt, Anfang März, gelaufen. Die Meisterschaft kann PSG angesichts von 17 Punkten Vorsprung bei einer weniger absolvierten Partie kaum noch verspielen. Und ob das Team nun den französischen Pokal, den Coupe de France, gewinnt oder nicht, wird als Randnotiz in die Klubgeschichte eingehen.

Wie motiviert man eine Mannschaft in einer solchen Lage? Wie sich selbst? Tuchel schwieg einen Moment. Dann sagte er: "Ganz ehrlich, ich weiß es nicht". Er brauche nun ein paar Tage Ruhe, er wolle nicht viel nachdenken, nicht sprechen. "Wir müssen weitermachen", sagte Tuchel. "Aber nicht heute."

Paris Saint-Germain - Manchester United 1:3 (1:2)

0:1 Lukaku (2.)

1:1 Bernat (12.)

1:2 Lukaku (30.)

1:3 Rashford (90.+4)

Paris: Buffon - Kehrer (70. Meunier), Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Alves (90.+5 Cavani), Draxler (70. Paredes), di María - Mbappé

Manchester: de Gea - Lindelöf, Smalling, Bailly (36. Dalot) - Young (87. Greenwood), Shaw - McTominay, Fred - Pereira (80. Chong) - Rashford, Lukaku

Zuschauer: 46.500

Schiedsrichter: Skomina (Slowenien)

Gelbe Karten: di María, Parendes / Shaw