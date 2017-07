+++ Fußball-Transferticker +++ 222 Millionen Euro für Neymar geboten

WAS KOSTET DIE WELT?

PSG will Neymar für 222 Millionen Euro holen

Laut übereinstimmenden Medienberichten scheint sich ein Sensationstransfer von Brasiliens Superstar Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain anzubahnen. Dies vermelden Medien aus Spanien, Großbritannien und Italien.

Der französische Pokalsieger soll bereit sein, die festgeschriebene Ablösesumme des 25 Jahre alten Offensivspielers zu bezahlen. Bisher teuerster Spieler der Welt ist der Franzose Paul Pogba, der für 105 Millionen Euro im vergangenen Jahr von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war.

Neymar steht allerdings noch bis 2021 bei den Katalanen unter Vertrag. Er war 2013 für 86,2 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos nach Barcelona gewechselt. In Spanien wird über ein Salär von mindestens 30 Millionen Euro per annum für Neymar plus Bonuszahlungen spekuliert, im Gespräch ist ein Fünfjahresvertrag.

Barcelonas Sportdirektor Robert Fernandez sagte angesprochen auf die Medienberichte: "Barça ohne Neymar? Das wird nicht passieren." Der Brasilianer Neymar bildet zusammen mit dem fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi aus Argentinien und dem Uruguayer Luis Suárez das Star-Angriffstrio beim spanischen Pokalsieger. Erst kürzlich hatte Messi seinen Vertrag in Barcelona bis 2021 verlängert. (aha/sid)

FIX UND FERTIG

Bundesliga hat wieder einen Ailton

Erstliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat den gesuchten Linksverteidiger gefunden und den Brasilianer Ailton verpflichtet. Das gab dessen bisheriger Klub Estoril Praia auf seiner Internetseite bekannt. Der 22-Jährige befindet sich demnach bereits zum Medizincheck in Stuttgart. Über die Ablösemodalitäten wurde zunächst nichts bekannt.

Ailton war zuletzt vom brasilianischen Traditionsklub Fluminense an den portugiesischen Erstligisten ausgeliehen, der ihn am Ende der Saison fest verpflichtet hatte. Sein Vertrag in Estoril, für das er in der vergangenen Spielzeit 18 Ligaspiele von Beginn an absolvierte (kein Tor, zehn Gelbe Karten), lief noch bis 2020.

Beim VfB soll Ailton Ferreira Silva eine Alternative zu Stammspieler Emiliano Insúa sein. Insúa hatte in der Aufstiegssaison alle 34 Ligaspiele von Beginn an bestritten (ein Tor, neun Vorlagen). (aha/sid)

