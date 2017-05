Nach Football-Leaks-Enthüllungen Razzia bei Paris Saint-Germain

Der französische Erstligist Paris Saint-Germain steht im Fokus der Ermittlungsbehörden. Seit heute Morgen durchsucht eine auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte Einheit der französischen Polizei die PSG-Vereinszentrale am Stadion Parc des Princes sowie Büroräume des Klubs im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt. Am frühen Morgen gegen sechs Uhr wurden zudem die Häuser der PSG-Profis Ángel Di María und Javier Pastore sowie Emiliano Sala vom Erstligaklub FC Nantes durchsucht. Das berichtet das französische Nachrichtenportal "Mediapart". Die Razzia in der Vereinszentrale soll derzeit noch andauern.

Die Zentrale Ermittlungsstelle zur Bekämpfung von Korruption und Finanz- und Steuerdelikten reagiert damit offensichtlich auf Football-Leaks-Enthüllungen. DER SPIEGEL hatte gemeinsam mit Partnermedien des Recherchenetzwerks European Investigative Collaborations (EIC) zwielichtige Geschäfte des argentinischen Spielerberaters Marcelo Simonian offengelegt. Demnach soll Simonian unter Mithilfe weiterer argentinischer Agenten sowie von Strohmännern in den Niederlanden Beraterhonorare in einem Netzwerk aus Offshore-Unternehmen versteckt haben.

Di María, Pastore und Sala waren offenbar in diese Strukturen eingebunden. Für den Transfer Di Marías von Real Madrid zu Manchester United im Sommer 2014 handelten niederländische Strohmänner beispielsweise ein Beraterhonorar von zwei Millionen Euro aus, das Manchester United bezahlte. Über 90 Prozent dieser Summe reichten Simonians Hintermänner aber umgehend an eine Firma namens Paros Consulting Ltd. von den British Virgin Islands weiter, hinter der offenbar Simonian steht.

Die Ermittlungen gegen die PSG-Stars wurden nach jüngsten Berichten des französischen Portals "Mediapart" sowie der niederländischen Zeitung "NRC Handelsblad" noch einmal ausgeweitet. Neue Unterlagen hatten offenbart, dass Di María seine Werbeeinnahmen von einer Firma im Steuerparadies Panama namens Sunpex sammeln lässt - und dass seinem Verein dieses Steuersparmodell bekannt war. Mit dem Vorwurf konfrontiert, hatte PSG geantwortet, dass mittlerweile eine niederländische Firma an die Position von Sunpex getreten sei.