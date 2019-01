Der französische Meister Paris Saint-Germain Saint-Germain hat seine erste Niederlage der Saison in einem nationalen Wettbewerb kassiert. Im Ligapokal schied die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Viertelfinale nach einem 1:2 (0:0) gegen EA Guingamp aus. Dem Tabellenletzten der Ligue 1 waren in einem turbulenten Pokalspiel drei Elfmeter zugesprochen worden.

Pokalsensation droht: Guingamp dreht das Spiel! pic.twitter.com/EXBkY9j6UG — DAZN DE (@DAZN_DE) 9. Januar 2019

Mit den früheren Bundesligaprofis Julian Draxler und Thilo Kehrer in der Startelf ging Paris zunächst durch Superstar Neymar (63.) in Führung. Yeni N'Gbakoto (81.) und Marcus Thuram (90.+3) drehten die Partie mit zwei Strafstößen. Zuvor hatte Thuram (61.) bereits einen Elfmeter vergeben.

In der Meisterschaft liegt Guingamp als Schlusslicht 36 Punkte hinter PSG, das auf nationaler Ebene zuvor 17 Siege und zwei Remis in 19 Pflichtspielen erzielen konnte.

AFP Jubelnde Spieler der AS Monaco

Naldo vergibt und siegt

Die AS Monaco hat beim Debüt des in der Winterpause von Schalke 04 in die Ligue 1 gewechselten Naldo hingegen das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Thierry Henry gegen Stade Rennes mit 9:8 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen durch. Naldo scheiterte vom Punkt, der frühere Leverkusener Benjamin Henrichs verwandelte.

Was’n das für nen Elfer, Naldo pic.twitter.com/ke8JAVZYYh — DAZN DE (@DAZN_DE) 9. Januar 2019

Torhüter Loic Badiashile führte mit dem elften Strafstoß der Monegassen die Entscheidung herbei, nachdem sein Gegenüber Tomas Koubek zuvor verschossen hatte. In der regulären Spielzeit traf zunächst Benjamin Bourigeaud (30.) für die Gäste, Rony Lopes (55.) glich für Monaco aus.

Die weiteren Halbfinalisten sind Girondins Bordeaux, das sich 1:0 (0:0) gegen AC Le Havre durchsetzte, und Racing Straßburg. Die Elsässer hatten 2:1 bei Olympique Lyon gewonnen. Der Ligapokal ("Coupe de la Ligue") ist nach Meisterschaft und Landespokal ("Coupe de France") der drittwichtigste Wettbewerb im französischen Fußball.