+++ Fußball-Transferticker +++ PSG plant offenbar den nächsten Millionentransfer

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

PSG will Mbappé

Paris Saint-Germain plant offenbar den nächsten Transfer-Coup. Nach der Verpflichtung des Barcelona-Angreifers Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro soll nun der 18-jährige Franzose Kylian Mbappé vom AS Monaco kommen. Nach Informationen von "L'Équipe" und "Le Parisien" ist Paris bereit, die Ablösesumme von 180 Millionen Euro für den Angreifer zu überweisen. "L'Équipe" zufolge will PSG dafür einige Profis ziehen lassen, da der Klub ansonsten Probleme mit dem Financial Fairplay der Uefa befürchtet. (bka/sid)

+++ FIX UND FERTIG +++

Sneijder spielt für Nizza

Der Wechsel des niederländischen Nationalspielers Wesley Sneijder zu Champions-League-Kandidat OGC Nizza ist perfekt. Der 33-Jährige hat den Medizincheck bei den Südfranzosen bestanden und erhält einen Einjahresvertrag. Das teilte der Klub mit. Sneijder hatte im vergangenen Monat seinen Vertrag bei Galatasaray Istanbul vorzeitig aufgelöst. (bka/sid)