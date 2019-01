Es lief die 56. Minute im französischen Pokalspiel zwischen Paris Saint-Germain und Racing Straßburg, als Moataz Zemzemi regelrecht Jagd auf PSG-Star Neymar machte. Dreimal trat Zemzemi seinem Gegenspieler in die Beine, bevor der Brasilianer zu Boden ging. Neymar revanchierte sich, indem er den Ball nach dem anschließenden Freistoß über Zemzemis Kopf lupfte. Kurz darauf musste er verletzt ausgewechselt werden.

Neymar was not amused, musste nach der Aktion aber angeschlagen vom Platz. pic.twitter.com/1gRctCQikr — DAZN DE (@DAZN_DE) 24. Januar 2019

Paris gewann das Spiel 2:0, doch die Freude über den Einzug ins Pokalachtelfinale wurde durch den Ausfall Neymars getrübt. Erste Untersuchungen ergaben "eine neuerliche schmerzhafte Läsion des fünften rechten Mittelfußknochens", wie PSG bestätigte. Wie lange Neymar ausfallen wird, steht noch nicht fest. Vor einem Jahr hatte er sich einen Haarriss am rechten Fuß zugezogen, musste operiert werden und verpasste in der vergangenen Saison die gesamte Rückrunde.

"Der Doktor ist besorgt, Neymar ist besorgt, weil es derselbe Fuß und dieselbe Stelle ist", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel und beklagte sich, dass sein Superstar nicht besser geschützt wird. "In der Situation wurde er dreimal gefoult, und der Schiedsrichter hat nichts gemacht", so Tuchel. Tatsächlich pfiff der Unparteiische - aber erst, als Neymar nach dem dritten Tritt zu Boden ging.

"Das ist einfach Verhöhnung"

AFP Staßburg-Trainer Thierry Laurey (r.) nahm Neymar nach seiner Auswechslung an der Seitenlinie in Empfang

Tuchels Straßburger Trainerkollege Thierry Laurey nahm seine Spieler in Schutz und sprach Neymar eine Mitschuld daran zu, dass er so oft gefoult wird. "Es gibt Momente, in denen man davon ausgehen muss, dass man einen Tritt oder zwei abbekommt, wenn man es zu sehr übertreibt", sagte Laurey. "Ich habe meinen Spieler nicht gesagt, dass sie Neymar treten sollen, aber ich verstehe, dass sie genug davon haben, bloßgestellt und provoziert zu werden."

Als Beispiel gab er an, dass Neymar - im Gegensatz zu anderen Spitzenspielern - in Situationen mit der Hacke spiele, in denen das nicht notwendig sei. "Das ist dann einfach Verhöhnung", sagte Laurey. "Wenn Neymar so was gegen Manchester United macht, wird er dieselbe Reaktion bekommen. Das sollte niemanden überraschen." Am 12. Februar trifft PSG im Achtelfinalhinspiel der Champions League auf die Red Devils.

Straßburgs Mittelfeldspieler Anthony Gonçalves sagte: "Das ist Neymars Stil. Wer so spielt, darf sich nicht beschweren wenn er getreten wird. Er ist ein großartiger Spieler, ich respektiere ihn. Wenn er Spaß daran hat, soll er es machen, darf hinterher aber nicht quengeln."