Guardiola bei Manchester City Lost in Translation

Als er vor einem Monat danach gefragt wurde, welches Saisonziel das wichtigste für ihn sei, sagte Josep Guardiola das, was Josep Guardiola bei solchen Fragen immer zu sagen pflegt. Einen Titel zu gewinnen, das wäre schön und gut, aber entscheidend sei, wie seine Mannschaft spiele. "Wirklich frustrierend wäre es, wenn das Team am Saisonende nicht verstanden hätte, welchen Fußball ich mir vorstelle", sagte der 45-Jährige.

Pep Guardiola gilt als einer der besten Trainer der Welt, in seinen sieben Spielzeiten als Chefcoach in Barcelona und München gewann er 21 Titel. Nun arbeitet er in England bei Manchester City, wo er die erste Krise seiner Trainerkarriere erlebt. Am Sonntag verlor City 0:4 in Everton, es war, neben dem 0:4 gegen Madrid 2014, die höchste Niederlage in Guardiolas Laufbahn. Hinterher gab er den Titelkampf auf, die zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Chelsea seien nicht mehr aufzuholen.

Doch eine titellose Saison wäre nicht das Worst-Case-Szenario für Manchester. In der Premier League ist das Niveau an der Spitze so hoch wie selten, Chelsea, Tottenham und Liverpool wirken zu stabil, als dass man ihnen einen schweren Einbruch zutrauen könnte. Wenn es schlecht läuft, verpasst City die Qualifikation für die Champions League.

"Mental schwierig"

"Wir verlieren unter Umständen, die ich nicht kontrollieren kann", sagte Guardiola nach der Everton-Pleite. "Der Gegner kommt das erste Mal nach vorne und trifft, nachdem wir eine Menge Chancen vergeben haben. Das ist mental schwierig."

Tatsächlich taugt die Chancenverwertung als Erklärungsansatz für Platz fünf. Gegen Everton etwa hatten Sergio Agüero, Raheem Sterling und David Silva Gelegenheiten aufs 1:0 ungenutzt gelassen, ehe Romelu Lukaku für Everton traf (34. Minute). Noch frappierender verlief das Top-Spiel gegen Chelsea am 14. Spieltag, als City beim Stand von 1:0 drei Hochkaräter vergab und dann implodierte.

Warum bricht die Mannschaft nach Rückstand regelmäßig ein?

Und warum ist es seit Wochen so einfach, gegen Manchester Tore zu schießen?

Es ist bemerkenswert, dass der Taktiker Guardiola mentale Gründe für die Krise anführt. Womöglich spürt er, dass die Mannschaft seine markante Spielweise, die auf hohem Pressing, langen Ballbesitzphasen und schnellen Rückeroberungen nach Ballverlust beruht, noch nicht angenommen hat.

Der Kader? Zu alt, zu schlecht

Zwar muss City immer wieder Ausfälle von Schlüsselspielern verkraften. So stand Abwehrchef Vincent Kompany bislang nur in drei Premier-League-Partien auf dem Platz, auch das Fehlen von BVB-Zugang Ilkay Gündogan wiegt schwer, denn kein anderer Sechser ist so gut geeignet für Guardiolas Stil.

Und selbst wenn alle fit wären, hätte City keinen optimalen Kader zusammen. Zu viele Profis, die das Potenzial zum Stammspieler haben, sind 30 Jahre oder älter. In der Außenverteidigung, im Tor und Abwehrzentrum sind die direkten Konkurrenten besser besetzt. Daraus ergeben sich individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Gegen Everton ebnete ein Ballverlust von Gaël Clichy den Weg zum 0:1, vor dem 0:4 scheiterte John Stones an der Aufgabe, den Ball ins Aus zu schießen.

Doch es gibt auch strukturelle Probleme, die mindestens ebenso schwer wiegen. Sie führen dazu, dass City allzu einfach ausgespielt wird.

In München wie in Barcelona gehörte es stets zu Guardiolas Credo, dass die richtige Organisation Spiele entscheidet. Erst wenn das Fundament stimmte, sollte versucht werden, ein Tor zu schießen. Die entscheidende Frage lautet nun, warum es ihm in England nicht gelingt, seine Mannschaft den eigenen Wünschen entsprechend zu ordnen.

Weil die Premier League anders ist, zügelloser, offensiver? Dagegen spricht, dass Jürgen Klopp in Liverpool, Antonio Conte in Chelsea und Mauricio Pochettino in Tottenham erfolgreich sind, obwohl sie ihren Spielern taktisch sehr viel abverlangen.

Der neuen Mannschaft seine Idee von Fußball zu vermitteln, das war, als würde man jemanden eine unbekannte Sprache lehren - so wird Guardiola im Buch "Herr Guardiola" über seine Anfänge in Deutschland zitiert. Es heißt dort auch, dass das Trainerteam damals in Sorge war, es könne die Mannschaft mit seinen Taktikvorgaben überfrachten.

Aktuelle Aussagen gehen in eine ähnliche Richtung. "I have to adapt", sagt Guardiola im Wochentakt, er müsse sich anpassen, an die englische Härte, den Rhythmus der Premier League. Ob das schnell genug gelingt, um Frust am Saisonende zu vermeiden?