Guardiola über angebliches Transferangebot Pogba? "Ich habe abgelehnt"

Pep Guardiola, Trainer des souveränen Premier-League-Tabellenführers Manchester City, hat sich nach eigenen Angaben im Januar gegen den Kauf des französischen Superstars Paul Pogba entschieden. "Ich habe abgelehnt. Wir haben nicht genügend Geld, um Pogba zu kaufen. Er ist zu teuer", sagte Guardiola, der den Mittelfeldakteur zugleich als "Top-Top-Spieler" lobte.

Pogba war im Sommer 2016 für die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro von Juventus zu United gewechselt. Dort besitzt der 25-Jährige einen Vertrag bis Juni 2021. Allerdings ist der Franzose mittlerweile kein unumstrittener Stammspieler mehr. Seit dem 31. Januar, dem letzten Tag der Winter-Transferperiode, kam er in nur drei von sieben Partien über 90 Minuten zum Einsatz.

Dass Guardiola nun über das angebliche Angebot plauderte, hängt mit Pogbas Berater Mino Raiola zusammen. Dieser hatte Guardiola kürzlich scharf angegriffen. Als Trainer sei der ehemalige Bayern-Coach zwar "fantastisch". Als Person aber sei er "eine absolute Null. Er ist ein Feigling, ein Hund". Der Grund für die Anfeindungen führt zurück ins Jahr 2010, als Raiolas Klient Zlatan Ibrahimovic unter Trainer Guardiola keine Zukunft beim FC Barcelona hatte und nach Mailand wechselte. Nach Raiolas Empfinden habe Guardiola den Schweden so um den Gewinn der Champions League gebracht. Der Titel ging 2011 an das von Guardiola trainierte Barça.

Auf die Raiola-Aussagen wurde Guardiola nun angesprochen. "Wenn ich so ein Feigling bin, so ein schlechter Mensch, wie er behauptet, warum bietet er mir dann seine Spieler an", so Guardiola, der außerdem sagte, dass ihm neben Pogba auch Raiola-Klient Henrich Mchitarjan angeboten worden sei. Der ehemalige Teamkollege von Pogba war im Januar aus Manchester zum FC Arsenal gewechselt.

Pogba selbst äußerte sich kurz nach Guardiolas Aussagen via Twitter zu Wort. "Wie bitte?", hieß es dort. Auch Raiola reagierte. Laut BBC dementierte der Agent zwar, Guardiola persönlich die Spieler angeboten zu haben, nicht aber, dass er die Klienten Manchester City offeriert habe.

Am Samstag (18.30 Uhr; Dazn; Liveticker SPIEGEL ONLINE) treffen die beiden Klubs aufeinander. Bei einem Sieg im Derby ist ManCity vorzeitig Meister. Bei dann noch sechs ausstehenden Partien wäre Guardiolas Team nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.