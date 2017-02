ManCitys 5:3-Sieg gegen Monaco Ja, er lebt noch

Ausgangslage: Josep Guardiola wirkte zuletzt mal wieder extrem gereizt. Nach dem 0:0 im FA-Cup gegen Zweitligist Huddersfield Town (das ist die Mannschaft des ehemaligen Unterhachingers Michael Hefele) stellte ein Journalist eine Frage zur Aufstellung von Manchester City - und wurde von Guardiola abgekanzelt. Der beim FC Barcelona und in München so erfolgsverwöhnte Trainer kann theoretisch noch drei Titel gewinnen, aber die Meisterschaft ist bei acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea unwahrscheinlich und der FA-Cup wäre nur ein Trostpflaster. Bleibt die Champions League, in der City laut der britischen Tageszeitung "Guardian" Englands "größte Hoffnung" ist. Gegner Monaco führt allerdings die französische Liga vor Paris St. Germain an - das Team, das in der Vorwoche den FC Barcelona 4:0 demütigte.

Das Ergebnis: Monaco hatte City am Rande einer Niederlage, am Ende gewann Manchester dann aber doch 5:3.

Startaufstellungen:

Manchester City: Caballero - Sagna, Otamendi, Stones, Fernandinho - Touré - Sané, De Bruyne, D. Silva, Sterling - Agüero.

AS Monaco: Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - B. Silva, Fabinho, Bkayoko, Lemar - Falcao, Mbappe.

Erste Hälfte: Beide Mannschaften zeigten ihre offensive DNA, wenn auch nicht konstant über 45 Minuten. City begann nervös, Guardiolas Team leistete sich zu viele Ballverluste. Und deshalb kam die große Stärke von Monaco zum Tragen: Die Gäste schalteten schnell um und kamen zu zwei guten Gelegenheiten durch Benjamin Mendy (18. Minute) und Kamil Glik (19.). Doch dann wurde Manchester besser und geradliniger. Leroy Sané zeigte dabei seine Dribbelstärke und bereitete so auch das Tor von Raheem Sterling vor (26.). Torhüter Willy Caballero leitete dann aber mit einem ungenauen Pass ins Mittelfeld den Ausgleich durch Radamel Falcao (32.) vor. Es kam noch schlimmer für Manchester: Über die linke Seite drang Mbappe in den Strafraum ein und schoss den Ball zur Pausenführung unter die Latte (40.).

Guardiolas Fehlbesetzung: Manchesters Kader trägt nur bedingt Guardiolas Handschrift. Vor allem in der Abwehr sucht der Katalane noch seine Idealbesetzung, Spieler wie Manuel Neuer, Jérôme Boateng oder David Alaba hat er in Manchester nicht. Mit seiner 90-Millionen-Euro-Innenverteidigung Otamendi/Stones kann er einfach nicht zufrieden sein. Manchmal liegt Guardiola aber auch einfach falsch. Der Torhütertausch von der eigentlichen Nummer eins, Claudio Bravo, hin zu Cabballero, ist nach Bravos Leistungen durchaus zu verstehen. Aber dass der defensive Mittelfeldspieler Fernandinho in Abwesenheit von Aleksandar Kolarov und Gael Clichy als Linksverteidiger spielen durfte, gehört nicht zu Guardiolas Geniestreichen. Der Brasilianer wurde ständig überlaufen und leistete sich Stellungsfehler, die einem gelernten Außenverteidiger kaum unterlaufen würden.

Nicolas Otamendi: 45 Millionen Euro Ablöse

John Stones: 55 Millionen Euro Ablöse

Abwehrverhalten von Man City: Unbezahlbar #MCIASM #skycl — Hendrik Niebuhr (@hen1912) 21. Februar 2017

Zweite Hälfte: Das Spektakel für den Zuschauer ging ungebremst weiter, Trainer lieben solche Spiele ganz sicher nicht. Falcao verschoss einen Elfmeter (50.). Sergio Agüero glich aus (58.). Falcao düpierte John Stones und überlupfte Caballero zur erneuten Führung (61.). Was dann folgte, war ein atemberaubender Zwischensprint der "Citizens". Von der 71. bis zur 82. Minute trafen Agüero, Stones und Sané, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste. Falcao vergab aus kurzer Distanz die letzte Großchance des Spiels - es hätte auch 6:6 ausgehen können.

Guardiola lebt noch: Vor der Partie sagte Guardiola, die Kritiker würden ihn und seine Mannschaft "killen", wenn sie in der Champions League nicht weiterkämen. Und zwischenzeitlich sah es so aus, als wären die Killerinstinkte von Stürmer Falcao der entscheidende Faktor. Doch nach dieser Aufholjagd kann Guardiola weiter auf seinen dritten Champions-League-Triumph nach 2009 und 2011 hoffen.

Erkenntnis des Spiels: Mit dieser Defensive kann Guardiola allerhöchstens auf den Gewinn des FA-Cups hoffen.