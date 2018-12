Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat sich anlässlich der jüngsten Beleidigungen gegen seinen Spieler Raheem Sterling für ein kompromissloses Vorgehen gegen Rassismus stark gemacht. "Rassismus ist überall. Die Leute schauen verstärkt auf den Fußball, aber er ist nicht nur dort", sagte Guardiola vor dem Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim. "Wir müssen dafür kämpfen, eine bessere Situation für alle zu erreichen."

Sterling war im Ligaspiel beim FC Chelsea von einigen Heimfans lautstark beschimpft worden. Die englische Polizei ermittelt wegen vermeintlich rassistischer Beleidigungen. Chelsea verhängte gegen vier Personen vorläufige Stadionverbote.

Guardiola begrüßte die Reaktion des FC Chelsea. "Wenn das in meinem Klub passieren würde, sollten wir dasselbe tun", sagte er. "Wir müssen für die Menschenrechte und eine bessere Gesellschaft kämpfen. Das ist die Botschaft an die Politik. Wir müssen die Demokratie so gut wir können verteidigen."

Es sei in Ordnung, Sterling zu kritisieren, wenn er "scheiße" spiele, sagte Guardiola: "Aber aufgrund seiner Hautfarbe? Das ist irrwitzig. Deshalb müssen wir ihn beschützen."

Auch Klopp bezieht Stellung

Sterling selbst hatte sich am Sonntag zu Wort gemeldet. Er kritisierte britische Medien, die dabei helfen würden, "Rassismus zu befeuern". Konkret warf der Nationalspieler den Zeitungen vor, über Spieler abhängig von deren Hautfarbe zu berichten. Als Beispiel nannte Sterling die Berichterstattung über zwei junge Mannschaftskollegen, die jeweils ein Haus für ihre Mutter gekauft hatten.

"Ihr konntet an meiner Reaktion sehen, dass ich lachen musste - weil ich nichts Besseres erwarte", hatte Sterling zu den Beleidigungen während des Spiels gegen Chelsea geschrieben. Diese Antwort hatte auch Liverpools Teammanger Jürgen Klopp beeindruckt. "Ich habe gedacht, dass seine Reaktion einfach stark war. Ich habe sein Gesicht gesehen, und er hat die richtige Antwort gegeben, indem er nicht auf diese Leute reagiert hat", sagte Klopp. "Sie verdienen keine Reaktion oder irgendeine Form von Respekt. Solange die Leute dumm genug sind, so etwas zu tun, müssen sie bestraft werden."

Sterlings Teamkollege Leroy Sané sagte, es sei "sehr traurig", dass es noch immer zu solchen Vorfällen komme. "Wir sind alle auf Raheems Seite, aber er ist ein starker Typ."

Sterling stand bereits im Vorfeld der Fußball-WM in Russland im Mittelpunkt einer Diskussion über rassistisch motivierte Berichterstattung der britischen Boulevardmedien.