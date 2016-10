Guardiola vor Manchester-Derby im Ligapokal Allen Zweiflern zum Trotz

Der Start seiner Ära ließ keine Wünsche offen - und die Erwartungshaltung an ihn in den Himmel wachsen: Wettbewerbsübergreifend zehn Spiele gewann Manchester City unter Neutrainer Josep Guardiola zu Beginn der aktuellen Spielzeit in Folge. Die englischen Medien sahen schon eine neue Zeitrechnung anbrechen, derart überzeugend trat die neue Mannschaft des Katalanen zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison bereits auf.

Die Philosophie Guardiolas vom dominanten Ballbesitzspiel und von der unermüdlichen Gegnerhatz nach eigenen Ballverlusten - sie schien bereits zu weiten Teilen von seinen Schützlingen verinnerlicht worden zu sein. Doch dann kam Ende September das Champions-League-Gruppenspiel im Glasgower Celtic Park - und Citys Siegesserie riss.

City mühte sich damals zu einem 3:3 gegen den Außenseiter aus Schottland. Vier Tage zuvor hatte sich beim Ligasieg gegen Swansea City mit Kevin De Bruyne ein zentraler Akteur in Manchesters System verletzt. Ohne den belgischen Ballbeschleuniger wurden den Citizens anschließend auch von Tottenham (0:2) ihre Grenzen aufgezeigt.

Selbst nach der Genesung De Bruynes blieb die erhoffte Rückkehr in die Erfolgsspur jedoch aus. Seit nunmehr fünf Pflichtspielen ist Manchester City aktuell sieglos, Guardiola hatte während seiner Trainertätigkeit überhaupt nur im Frühjahr 2009 eine ähnliche Durstrecke durchzustehen. Auch damals, in seiner Premierensaison auf der Trainerbank des FC Barcelona, erlebte Guardiola fünf Spiele am Stück ohne siegreichen Ausgang.

Citys Vorsprung in der Liga ist infolge der Schwächephase deutlich geschrumpft. Das zwischenzeitliche Polster von vier Punkten auf den Zweiten ist bereits aufgebraucht, einzig ein mehr geschossener Treffer hält das Guardiola-Team noch an der Tabellenspitze vor dem punktgleichen Verfolgerduo aus London (FC Arsenal) und Liverpool.

United als Aufbaugegner?

Um die Trendwende zu schaffen, könnte das anstehende Duell in der vierten Runde des englischen Ligapokals gegen den Stadtrivalen United gerade recht kommen. Weltweit wurde dem ersten Aufeinandertreffen der beiden runderneuerten Schwergewichte auf der Premier-League-Bühne entgegengefiebert. Am Ende setzten sich die Himmelblauen verdient gegen die Red Devils durch. Nun soll im zweiten Kräftemessen mit Guardiolas "ewiger Nemesis" José Mourinho Citys sportliche Talfahrt gestoppt werden.

Von seinem risikoreichen Grundkonzept wird Guardiola auch trotz der für ihn ungewohnten Erfolgslosigkeit nicht abrücken. Zu sehr ist er überzeugt von seiner Art, Fußball spielen zu lassen. Mittelfeldspieler De Bruyne bestätigte dies unlängst im Anschluss an das Remis gegen Southampton. Eindringlich hätte der Katalane anschließend auf seine Spieler eingeredet, sich von der derzeitigen Situation nicht verunsichern zu lassen. "Er will nicht, dass wir Zweifel an unserem Spielstil haben. Er wollte sicher sein, dass wir wissen, dass unser Spielstil der richtige Weg ist", verriet der ehemalige Bundesligaprofi von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg.

De Bruyne wird allerdings wahrscheinlich nicht auf dem Rasen unter Beweis stellen können, wie gefestigt sein Vertrauen in Guardiolas Prinzipien tatsächlich ist. Der 25-Jährige, der beim 2:1 gegen United im September als Torschütze und Taktgeber glänzte, wird aller Voraussicht nach wegen einer Wadenverletzung nicht mitwirken können. Ein Einsatz von Außenverteidiger Pablo Zabaleta dürfte Guardiolas Worten zufolge ebenso unrealistisch sein; hinter dem des angeschlagenen Vincent Kompany steht ein Fragezeichen.

Dennoch sperrt sich Guardiola dagegen, angesichts der Verletzungsmisere unerfahrene Spieler ins kalte Wasser zu werfen. Zwar kündigte er an, rotieren zu wollen. Doch in seinen Augen sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Junge Spieler müsse man nämlich "schützen", anstatt sie in einer schwierigen Gesamtsituation zu verheizen, ließ Guardiola wissen. Immerhin ein kleines Zugeständnis also, das die verzwickte Lage dem als Jugendförderer bekannten Katalanen abringt.