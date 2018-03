Reaktionen auf Mertesacker "Wie will er weiter im Profifußball tätig sein?"

Per Mertesacker hat wenige Monate vor seinem Karriereende einen kritischen Blick auf das Leben als Fußballprofi geworfen. Die Privilegien seien ihm bewusst, aber "irgendwann realisierst du, dass alles eine Belastung ist, körperlich und mental. Dass es null mehr um Spaß geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn du verletzt bist", sagte der 33-Jährige dem SPIEGEL. (Lesen Sie hier die ganze Story.)

Brutal ehrliches Interview von Per @mertesacker im Spiegel. Großer Respekt! Zeugt von Weitsicht und Größe. — Matthias Opdenhövel (@MOpdenhoevel) 10. März 2018

Seine gesamte Profikarriere hindurch, so Mertesacker, habe er an Spieltagen körperlich auf den Druck reagiert, bis hin zu Brechreiz und Durchfall. Mertesacker gehörte zum deutschen Weltmeister-Kader von 2014 und ist momentan Profi des englischen Klubs FC Arsenal.

Seine Aussagen gegenüber dem SPIEGEL sind bemerkenswert, das Leserinteresse und die Reaktionen in den sozialen Medien waren außergewöhnlich hoch.

Bei Mertesacker fällt immer wieder auf, dass Fußballer, die wirklich was zu erzählen haben, das aus gutem Grund nur selten machen. Großartige Geschichte im Spiegel — uersfeld (@uersfeld) 10. März 2018

Mertesacker hat auch über den Druck bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 gesprochen. Die Angst vor einem Fehler, die er empfunden habe, sei "unmenschlich" gewesen.

Wenn man #Mertesacker in @DerSPIEGEL liest, wuenscht man sich eine #metoo Debatte, in der es um Angst und Ausbeutung im Fussball geht — C_Emcke (@C_Emcke) March 11, 2018

Als die deutsche Mannschaft im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden sei, sei er enttäuscht gewesen, aber vor allem erleichtert. "Ich weiß es noch, als wäre es heute. Ich dachte nur: Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei".

Sein damaliger Teamkollege Christoph Metzelder zeigte sich von den Aussagen überrascht. "Ich habe die WM 2006 überhaupt nicht so empfunden. Ab einem gewissen Punkt waren wir auf einer Welle", sagte Metzelder als Sky-Experte während der Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga. Auf Twitter versuchte der 37-Jährige später, seine Reaktion zu entschärfen:

Die besagten Personen werden für 8 Stunden Live-Sendung bezahlt, in der sie zwischen Spiel und Halbzeitanalyse mit einem singulären Zitat konfrontiert werden, ohne das Interview in Gänze zu kennen! — Christoph Metzelder (@CMetzelder) 11. März 2018

Klares Unverständnis hingegen äußerte Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus: "Nationalmannschaft spielt man ja freiwillig. Er hätte ja aufhören können, wenn der Druck so groß war." Bezogen auf Mertesackers künftiges Engagement in der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal sagte Matthäus: "Wie will er nach diesen Aussagen weiter im Profifußball tätig sein? Er hat doch die Idee, im Nachwuchs zu arbeiten. Wie will er einem jungen Spieler diese Professionalität vermitteln, wenn er sagt, dass da zu viel Druck ist. Das geht nicht."

Das RTL-Format "Punkt 12" reagierte mit diesem Facebook-Eintrag auf die SPIEGEL-Geschichte:

Verständnislos hat auch der frühere Leverkusen-Manager Reiner Calmund die Mertesacker-Aussagen bei Sky kommentiert: "Wenn er nicht mit dem Druck zurechtgekommen ist, hätte er halt aufhören sollen. Warum hat er dann nach der WM 2006 noch weitergespielt?" Die Aussagen der Sky-Experten führten zu heftigen Reaktionen. Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Genau deshalb traut sich keiner, etwas im Profifußball zu sagen. Schämen solltet ihr euch."

#Hallohallo Liebe Sky Experten. Das Mertesacker Interview so negativ zu bewerten, empfinde ich als unausgegoren und nicht angemessen. Ehrlich: völlig daneben. Sorry — Rolf Fuhrmann (@Hallo_Rollo) 10. März 2018

Andere Twitter-User schrieben, einige hätten aus dem Suizid von Robert Enke nichts gelernt. Der frühere Nationaltorwart nahm sich 2009 wegen schwerer Depressionen das Leben. Ein Twitter-User kommentierte: "Wenn etwas wie bei Robert Enke passiert, wird immer viel schlau dahergeredet. Aber wenn Mertesacker mal was offen ausspricht, wird er dafür kritisiert. Doppelmoral in Reinkultur."