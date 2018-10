Per Mertesackers Abschiedsspiel Bier im Harz statt Champagner in St. Tropez

Man vergisst manchmal, dass der Abschied von der aktiven Karriere für Hochleistungssportler auch das Ende einer beruflichen Laufbahn ist. Ex-Fußballer können Trainer, Manager, Platzwart oder Versicherungsvertreter werden, aber nie wieder Fußballer. Die Rente ist sicher. Und das schon mit Anfang 30.

Grund genug, die beiden Rentner im Regionalexpress nach Hannover zu belauschen.

Rentner 1: "War'n Guter. Menschlich auch. Hat Charakter, is' intelligent."

Rentner 2: "Wer?"

Rentner 1: "Mertesacker."

Rentner 2: "Ach so. Is' der nich' schon fast 40?"

Rentner 1: "Weiß ich gar nich'. Wohnt ja in London. Hat da 'n Posten bei Arsenal gekriegt. Aber hier sind seine Wurzeln. Elternhaus in Pattensen."

Rentner 2: "Ach so."

Am Samstag gab Per Mertesacker, 34, 1,98 Meter, 104 Länderspiele, Weltmeister, Spieler bei Hannover 96, Werder Bremen und dem FC Arsenal, zweifacher Vater, Ehrenbürger der Stadt Pattensen sowie Niedersachsens Fußballer des Jahres 2005, sein Abschiedsspiel. Hunderte Partien hatte er in seiner Profikarriere absolviert, im Sommer machte er Schluss. Er leitet nun die "Arsenal Academy", die Talenteschmiede seines Londoner Ex-Klubs.

Sympathischer Dorf-Lulatsch

Rund 40.000 Menschen kamen zu seinem Abschied, und sie kamen nicht, um alten Männern beim Ü-Fußball zuzuschauen, sondern um Mertesacker Lebewohl und Danke zu sagen.

Danke für die schöne Zeit, die man hatte, wenn man ihn verteidigen sah. Aber auch, wenn Mertesacker Interviews gab und man mal wieder das Gefühl hatte, dass da kein Hochglanz-Sportler Pokale stemmte, der in der Freizeit sein Gehalt für Champagner in St. Tropez verpulvert oder seinen Porsche zersägt. Stattdessen stand da dieser sympathische Dorf-Lulatsch, bei dem man immer das Gefühl hatte, dass er gerne mit seinen Jungs von früher einmal im Jahr in den Harz fährt, um gemeinsam Bier zu trinken, Lieder zu singen und Schnitzel zu essen. Was übrigens wirklich so ist.

Abschiedsspiele versprühen oft den Charme von Autohauseröffnungen oder verkaufsoffenen Sonntagen in Fachwerkstädten. So war es auch in Hannover. Schlimm ist das nicht. Der Niedersachse mag Autohauseröffnungen und verkaufsoffene Sonntage.

Der Fußballer Mertesacker stammt aus einer der letzten Generationen von Nachwuchsspielern, die nicht in eigens dafür errichteten Internaten gezüchtet wurden. Als Teenager war er gut genug, um in den zweiten Jugendmannschaften von 96 Libero zu spielen. Zum Profi würde es aber nicht reichen, das schien gewiss. Selbst Vater Stefan, Mitte der Neunzigerjahre sogar mal für ein Spiel Interimstrainer in Hannover, sprach dem Sohn das Talent für den Durchbruch ab.

Das muss wehgetan haben, heute spricht Mertesacker von einer "Befreiung" durch das Urteil seines Vaters. Die Angst vor dem Versagen wurde abgelöst durch die Lakonie der Erkenntnis. Also spielte Mertesacker einfach weiter, verletzte sich, musste erst einmal ein Jahr pausieren.

Vom Amateurkicker zur WM in drei Jahren

Als er in die B-Jugend zurückkehrte, gab es den Libero nicht mehr. Fußball spielte man plötzlich mit Viererkette in der Abwehr. Für die war Mertesacker wie gemacht. Fehlende Grundschnelligkeit ließ sich viel besser mit Spielintelligenz ausgleichen. In dieser Position wuchs Mertesacker innerhalb von nur drei Jahren vom Amateurspieler zum zentralen Verteidiger des Deutschen Sommermärchens. Mertesackers Aufstieg hatte dreierlei zu Folge:

1. Bundesligatrainer fanden auf einmal Gefallen daran, 18- oder 19-jährigen Eigengewächsen zu vertrauen.

2. Im Spitzenfußball wurden immer mehr große Kerle über 1,90 Meter gesichtet.

3. Die Niedersachsen hatten mal wieder einen landesweit beliebten Lokalhelden.

Mertesackers Beliebtheit hat auch viel damit zu tun, dass man ihn als Fußballer toll, aber als Mensch noch toller fand.

Wie bei solchen Gelegenheiten üblich standen am Samstag viele Spieler auf dem Rasen, an deren großen Taten man sich gerne erinnerte, während man sich zeitgleich über ihre Bäuche und lange verlorene Antrittsschnelligkeit lustig machen konnte. Torwart Jörg Sievers schlackerte das Torwarttrikot am Leib, vielleicht auch ein kleiner Gag in Absprache mit Tim Wiese, dessen rosa Fetzen Stoff gefährlich spannte, weil der riesige Muskelberg von "The Machine" darin Platz finden muss.

Scooter und Elton statt Klose und Ballack

Miroslav Klose, Michael Ballack, Torsten Frings, Marko Marin, Lukas Podolski, Petr Cech, Theo Walcott oder Sebastian Kehl hätte man gerne gesehen, aber sie tauchten einfach nicht auf - worüber sich Mertesacker in seiner Abschiedsrede doch merklich enttäuscht beschwerte.

Und auch wenn die Veranstaltung deutlich machte, dass man die Show doch lieber anderen Regionen in Deutschland überlassen sollte (Scooter, Elton, Matze Knoop), war "Mertes Homecoming" am Ende trotzdem eine irgendwie schöne und gefühlige Veranstaltung. Was natürlich am Gastgeber lag, der kurz vor dem Abpfiff eine Ehrenrunde startete und dabei gar nicht mehr aufhören konnte zu weinen.

So ist Mertesacker eben: Ein Baum von einem Kerl, der viele Tausend Schlachten auf den Spielfeldern dieser Welt geschlagen hat und doch über einen so starken Charakter verfügt, dass er sich öffentlich traut, sehr intime Details preiszugeben, nervige TV-Reporter gebührend abzuwatschen und bei seinem Abschiedsspiel zu heulen wie ein Schlosshund. Dazu ein paar letzte Worte, Danke und Tschüss.

Er wird fehlen. War halt ein Guter. Menschlich auch.