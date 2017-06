Neuer BVB-Trainer Peter Bosz "Meine Großmutter war Schalke-Fan"

Genau sieben Tage lang war Borussia Dortmund ohne Cheftrainer. Nun hat der Klub einen Nachfolger für Thomas Tuchel gefunden: Peter Bosz, 53, wechselt von Ajax Amsterdam zum BVB. "Ich bin stolz, dass ich für so einen großen Verein arbeiten darf", sagte Bosz bei seiner Vorstellung. Die Borussia gehöre "zu den zehn größten Klubs in Europa - eine junge Mannschaft, die Gelbe Wand, das ist legendär. Ich freue mich darauf."

Wofür steht der Niederländer? Passt er zum BVB? Und wo könnten sich Probleme ergeben? Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was für einen Fußball lässt er spielen?

Bosz legt Wert auf Ballbesitz, Spielkultur und einen hohen Unterhaltungswert. Von ihm stammt das Zitat: "Wenn ich schon auf der Bank sitzen muss, dann will ich wenigstens Spaß haben." Bosz meint das ernst. Nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen Manchester United begann er die anschließende Pressekonferenz mit den Worten: "Ich fand das Spiel langweilig."

Das prägendste Merkmal des Bosz-Fußballs kommt BVB-Fans vertraut vor: Mannschaften des Niederländers zeichneten sich vor allem durch schnelle Rückeroberungen des Balls aus. Ein neuer Gegenpressing-Fanatiker für die Borussia. Schon Tuchel und davor Jürgen Klopp ließen nach Ballverlusten nach vorne verteidigen.

In eigenem Ballbesitz zelebrieren Boszs Teams den Spielaufbau. Der Coach ließ verschiedene Varianten einstudieren, wobei den Innenverteidigern als Passgebern eine Schlüsselrolle zukommt. Sie überbrücken das Mittelfeld oft mit anspruchsvollen flachen Pässen in die Spitze. Das ist riskant, ging in der Eredivisie aber meistens gut. Auch prägnant: intelligentes Öffnen dieser Passwege durch die Mittelfeldspieler und geschickte Ablagen durch einen Mittelstürmer. Das alles wirkt stimmig orchestriert, ein klares Indiz dafür, welch guter Taktiker Bosz ist.

Passt das zum aktuellen BVB-Kader?

Einerseits ja. Vor lauter Passwegöffnen dürften die Dortmunder Profis nach zwei Jahren unter Tuchel kaum mehr wissen, wie man hohe Bälle schlägt. Auf das taktische Fundament kann Bosz aufbauen, die Mannschaft ist in der Lage, auch komplexe Anweisungen umzusetzen.

Für eine erfolgreiche Zeit beim BVB spricht auch, dass der Coach das Arbeiten mit Talenten gewohnt ist, seine Amsterdamer Mannschaft bestand aus etlichen Teenagern. Allerdings darf bezweifelt werden, ob die Innenverteidiger der Borussia spielstark genug für Boszs Stil sind. Seit dem Abgang von Mats Hummels war Sechser Julian Weigl hauptverantwortlich für die Eröffnung. Will der Trainer seinen Stil nicht deutlich verändern, wird es auch wichtig, was für ein Stürmertyp im Falle des kolportierten Abgangs von Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet wird.

War er Dortmunds Wunschkandidat?

Nein, das war offenbar Lucien Favre. Der ehemalige Trainer von Mönchengladbach soll sich mit dem BVB einig gewesen sein, doch sein aktueller Klub, OGC Nizza, verweigerte dem Schweizer die Freigabe. Favres Vorteile gegenüber Bosz: Er besitzt die größere Erfahrung und hat bereits nachgewiesen, in der Bundesliga erfolgreich arbeiten zu können. Gleichwohl waren Dortmunds Verantwortliche darum bemüht, Bosz als Wunschlösung zu präsentieren. "Wir hatten gleich das Gefühl, dass hier etwas zusammenwachsen kann", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Boszs Vorstellung.

Welche Erfolge kann er vorweisen?

Der BVB ist für Bosz der erste Klub dieser Kragenweite. Der Coach hat sich hochgearbeitet. Er fing bei kleineren niederländischen Vereinen an, später schaffte er mit dem Mittelklasseteam Vitesse Arnheim die Qualifikation für die Europa League, wobei er nicht von seinem anspruchsvollen Fußballstil abwich. Dortmund ist für Bosz die zweite Auslandsstation. Zuvor war er 2016 für ein halbes Jahr Trainer in Israel bei Maccabi Tel Aviv. Dort blieb er in 19 Ligaspielen unbesiegt - dann kam der Anruf von Ajax. Den Klub führte er zur Vizemeisterschaft und ins EL-Finale. Allerdings scheiterte er in der Qualifikation zur Champions League an Rostow.

Und als Spieler?

Seine größten Erfolge feierte der Defensivspieler mit Feyenoord Rotterdam, wo er Meister und Pokalsieger wurde. Nicht ganz so gut verlief sein Ausflug in die Bundesliga: 1998 wechselte er zu Hansa Rostock, nach einem halben Jahr und 14 Einsätzen war er schon wieder weg. Apropos Bundesliga: Bosz hat eine weitere Verbindung dorthin, ausgerechnet zum Dortmunder Rivalen: "Meine Großmutter war Schalke-Fan. Wir haben früher immer samstags zusammen die Bundesliga geschaut", sagte er einmal.

Haben sich beim BVB bald wieder alle lieb?

Der Klub machte in der Causa Tuchel vs. Watzke keine gute Figur und wird nun darum bemüht sein, wieder Ruhe einkehren zu lassen. Dazu wird auch gehören, Einigkeit mit Bosz zu demonstrieren. Dass der nicht vor Konfrontationen zurückscheut, wurde in Amsterdam deutlich. Erst kürzlich sagte Bosz, er werde seinen bis 2019 laufenden Vertrag bei Ajax erfüllen. Keine zwei Wochen später ist er beim BVB gelandet. Ein Grund für den Abschied ist offenbar ein Streit zwischen Bosz und seinem Assistenten Hendrie Krüzen auf der einen und dem übrigen Trainerstab um Ajax-Legende Dennis Bergkamp auf der anderen Seite. Niederländische Medien, darunter "De Telegraaf" und "Algemeen Dagblad", berichteten von unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf die Spiel- und Trainingsphilosophie. Bosz vermisste demnach Rückendeckung von der Vereinsspitze, der Konflikt war nicht mehr zu lösen.