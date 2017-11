BVB-Trainer Bosz "Derbysieg ist wichtig, auch für meine Position" 

Trainer Peter Bosz ist sich seiner Lage nach der erneuten Niederlage von Borussia Dortmund bewusst. Nach der 1:2-Heimpleite gegen Tottenham Hotspur hat er für den kommenden Samstag einen Erfolg im Revierderby gegen Schalke 04 als Pflicht ausgerufen. "Wir müssen das Derby gewinnen. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir das Spiel gegen Schalke gewinnen. Auch für meine Position, das ist klar."

Der Trainer ist nach den Niederlagen der Vorwochen massiv in die Kritik geraten, eine vorzeitige Ablösung wird in der Öffentlichkeit bereits diskutiert. Er selbst zeigte sich nach dem neuerlichen Rückschlag gegen Tottenham zwar niedergedrückt, aber auch entschlossen. "Man darf nicht so viele Fehler machen, das darf auf unserem Niveau nicht passieren." Vor der Partie hatte er noch betont: "Alle wissen, dass wir in einer schwierigen Phase sind. Wichtig ist, dass wir die Fans so schnell wie möglich hinter uns bringen."

Die Dortmunder hatten die erste Halbzeit gegen den Gegner aus der Premier League noch ansprechend gestaltet und waren mit 1:0 in die Pause gegangen. Danach jedoch hatten sie den Gegner wie zuletzt häufig durch eigene Abwehrfehler stark gemacht. Die Londoner nutzten dies zwei Mal aus.