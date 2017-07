Fußballer des Jahres Philipp Lahm Die große Fehlentscheidung

Philipp Lahm ist einer der besten Spieler in der deutschen Fußballgeschichte. Das will einiges heißen. Es sollte aber nicht heißen, dass Lahm deshalb Deutschlands Fußballer des Jahres ist, weil er jetzt seine illustre Karriere beendet hat. Die entsprechende Kür Lahms durch den Verband deutscher Sportjournalisten und die Zeitschrift "Kicker" ist jedenfalls ein trauriges Fehlurteil, das erneut den Sinn solcher Auszeichnungen in Frage stellt.

Vielleicht wollten die Kollegen die letzte Chance ergreifen, Lahm zum Fußballer des Jahres zu küren - er hatte diese Auszeichnung noch nie erhalten. Das liegt daran, dass defensive Feldspieler es auch in Deutschland traditionell schwer haben, Anerkennung zu finden: Nach den Zeiten von Franz Beckenbauer sind häufiger Torhüter zum Fußballer des Jahres gewählt worden als Abwehrspieler.

Lahm hätte es in seiner Karriere also sicher auch verdient gehabt, einmal gewürdigt zu werden. In der abgelaufenen Saison aber gab es einen deutschen Profi, der nicht nur Meister geworden ist, sondern auch die Champions League gewonnen hat. Wenn das nicht ausreicht, um zum besten DFB-Profi der Saison gekürt zu werden, dann kann Toni Kroos es wahrscheinlich abschreiben, jemals die Anerkennung zu bekommen, die seine Weltklasse verdient.

imago Toni Kroos

Die Wahrheit ist: Um eine rein sportliche Bewertung geht es ohnehin selten. Josep Guardiola, einer der besten Trainer der Welt, holte 2016 das Double mit dem FC Bayern, aber Dirk Schuster bekam fünfmal so viele Stimmen wie der Bayern-Coach dafür, dass er Darmstadt 98 mit Steinzeitfußball in der Bundesliga gehalten hatte. In den beiden Vorjahren war Guardiola bei der Wahl jeweils deutlich hinter Markus Weinzierl gelandet.

Dass nun Lahm eine Art Oscar fürs Lebenswerk bekommt, ist schön für ihn. Noch schöner wäre es, wenn der beste Fußballer des Jahres zum Fußballer des Jahres gewählt würde.