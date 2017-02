Philipp Lahm Der Kapitän geht noch mal steil

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es war natürlich ein perfekt ausgeführtes Foul: Ein Zupfer am Trikot von Alex Oxlade-Chamberlain im richtigen Moment, nichts, was wehtut, aber doch so entschlossen, dass der Engländer nicht mehr weitersprinten konnte. Schiedsrichter Milorad Mazic konnte gar nicht anders, als Philipp Lahm in der 83. Spielminute gegen den FC Arsenal, beim Stand von 4:1, die Gelbe Karte zu zeigen. Lahm ist damit im Rückspiel gesperrt.

Später wurde der Bayern-Kapitän gefragt, ob er sich an seine letzte Sperre erinnern könne. Ja, sagte Lahm, das müsse während einer WM- oder EM-Qualifikation gewesen sein. Es war im Herbst 2012, auf dem Weg nach Brasilien, nach zwei Gelben Karten gegen Färöer und Österreich. Und im Vereinsfußball? "Ich glaube, noch nie."

Dass er nun in knapp drei Wochen in London seine Premiere feiert, ärgerte Lahm nicht sonderlich. Warum auch: Im Viertelfinale, für das die Bayern schon ziemlich sicher planen dürfen, wird Lahm dringender gebraucht werden. "Es gibt einen schlechteren Zeitpunkt als nach einem 5:1-Heimsieg, oder?", sagte er dann auch noch mit einem Grinsen, verabschiedete sich und ging zum Mannschaftsbus.

Seine Fans und Mitspieler vermissen Lahm allerdings immer, wenn er nicht auf dem Platz steht. Es gibt kaum jemanden im Umfeld des Vereins, der den 33-Jährigen nicht mag oder zumindest schätzt. Er wird ihnen deshalb sicher auch in London fehlen, vor allem aber in der kommenden Saison, wenn Lahm sein neues Leben beginnt, das nach dem Fußball.

Eigentlich dürfe man an solch einem Abend gar keinen Spieler hervorheben, fand Arjen Robben zu fortgeschrittener Stunde. Der Niederländer kam kurz vor Mitternacht als Letzter aus der Kabine, der Rummel hatte sich gelegt, aber Robben war es ein Bedürfnis, sich noch ausführlich zu Lahm zu äußern. "Ich genieße das, und es macht mich ganz stolz, dass ich jetzt schon siebeneinhalb Jahre mit ihm zusammenspiele, mit unserem Kapitän", sagt der zwei Monate jüngere Robben.

Im Mai, spätestens am 3. Juni im Champions-League-Finale in Cardiff, wird das Methusalem-Zusammenspiel auf der rechten Bayern-Seite endgültig enden. Gegen Arsenal hat sich wieder einmal gezeigt, welch unschätzbaren Wert Lahm für die Mannschaft hat. Der Weltmeister hat mittlerweile 110 Champions-League-Partien absolviert (sieben davon während seiner Zeit beim VfB Stuttgart). Er hat in diesen Spielen zwar kein einziges Tor geschossen, aber Dutzende eingeleitet oder direkt vorbereitet. Am Mittwoch war das beim 1:0 und 2:1 der Fall.

Getty Images Robert Lewandowskis Tor zum 2:1 - die Flanke kam von Philipp Lahm

Lahm hat unter Trainer Carlo Ancelotti noch einmal neue Aufgaben mit auf den Weg bekommen. Das ist für ihn kein Problem, eine seiner großen Stärken ist seine Flexibilität, sein Anpassungsvermögen an das, was benötigt und gefordert wird. Zurzeit lautet die Order, die rechte Außenbahn zu besetzen, auch wenn das bedeutet: Robben spielt die Steilpässe auf Lahm und nicht umgekehrt. "Ich weiß auch nicht, was die Mitspieler von mir denken - ob ich jetzt noch ein paar Kilometer abreißen soll die letzten Monate", scherzte Lahm. Jetzt müsse er eben ein bisschen auf- und ablaufen, "aber es schadet ja nicht".

Im Gegenteil. Schon zu Beginn der Partie war Lahm einige Male Richtung Grundlinie gerannt. Und zur Szene, die zum 1:0 führte, sagte Torschütze Robben: "Ich wollte eigentlich noch einmal zu Philipp passen, er war steil gelaufen." Doch dann hätten ihm die Gegenspieler den Weg frei gemacht für sein Solo - weil sie den Passweg zu Lahm blockieren wollten. So gelang erst das typische Robben-Tor, der Schlenzer ins hintere Kreuzeck. Beim 2:1 passte Robben auf Lahm, der den Mitspieler hinterlaufen hatte und flankte. Robert Lewandowski rammte den Ball mit dem Kopf ins Tor.

Lahm, der Läufer, Passgeber, Flankenkünstler - dieses Gesamtpaket, die Summe der Dinge, die er innerhalb eines Spiels richtig macht, wird kaum ein Nachfolger erreichen können. Dem FC Bayern freilich wird er doppelt fehlen: Als Sportdirektor hätte er womöglich ebenso viele Dinge richtig gemacht. Doch bekanntlich hatte sich Lahm nach Gesprächen mit den Vereinsbossen entschieden, den neuen Job erst einmal nicht anzutreten.

Arjen Robben kam dann auch noch auf den derzeitigen Co-Stürmer auf seiner Seite zu sprechen. "Manchmal schaue ich gar nicht mehr, wenn ich passe, ich weiß, er ist da", sagt er über das blinde Verständnis. Ihm sei allerdings aufgefallen, dass Lahm nach seinen Sprints gegen Arsenal ein paar Mal "keine Luft mehr bekommen" habe, sagte Robben und grinste. Denn das war natürlich ein Scherz.

Zusammengefasst: Gegen den FC Arsenal war Philipp Lahm unter vielen sehr guten Spielern mal wieder einer der Besten. Mit Arjen Robben sorgte er auf der rechten Seite für viel Gefahr und leitete zwei Tore ein. Für seine Sperre hätte er sich kaum einen besseren Zeitpunkt aussuchen können.