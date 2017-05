Champions-League-Aus der Bayern 2014 "Sechs von uns"

Der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola hat 2014 vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions-League gegen Real Madrid offenbar seine Spieler die Taktik mitbestimmen lassen. Das verriet Bayern-Kapitän Philipp Lahm der Wochenzeitung "Die Zeit".

Guardiola habe "sechs von uns vor dem Spiel zu sich geholt und gefragt, wie wir agieren wollen", sagte Lahm. Welche Spieler Guardiola fragte, verriet er nicht. Die Mannschaft und der Trainer waren unterschiedlicher Meinung über die Ausrichtung, und Guardiola habe schließlich so spielen lassen, wie die Mannschaft es wollte. "Zu diesem Zeitpunkt war Pep Guardiola der Meinung, die Spieler müssen sich wohlfühlen", sagte Lahm.

Mit Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos auf der Doppel-Sechs waren die offensiv eingestellten Bayern damals gegen schnell konternde Madrilenen defensiv überfordert gewesen. Zur zweiten Halbzeit brachte Guradiola mit Javi Martínez zwar einen zweikampfstarken Mittelfeldspieler, doch da war es bereits zu spät. Bayern verlor das Rückspiel im eigenen Stadion 0:4 und verpasste den Einzug ins Finale.

Für die taktische Ausrichtung hatte Guardiola anschließend viel Kritik einstecken müssen. Der Spanier habe sich vercoacht, hieß es häufig. "Danach wurde es so ausgelegt, als funktioniere sein System nicht. Aber eigentlich war es gar nicht sein System", sagte Lahm. Anschließend habe es Guardiola nie wieder so gehandhabt, sagte Lahm. "Und er wird es wohl nie mehr so machen."

Bereits auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gestand Guardiola ein: "Es war heute ein Riesenfehler vom Trainer." Einige Medien hatten jedoch bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Spanier mit diesem Eingeständnis vor allem meinte, dass er sich von der Mannschaft und dem Umfeld von einer anderen Taktik hatte überzeugen lassen.