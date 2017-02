Lahm-Abschied beim FC Bayern Der Besserwisser

Sich über Philipp Lahm lustig zu machen, das ist eine leichte Sache. Über seine fehlende Körpergröße wird gespottet, über seine die Grenzen jeglicher Belanglosigkeit sprengenden Tweets, über seine Wortstanzen bei Pressekonferenzen, über das Streberhafte, das ihm über seine gesamte Karriere anhaftete. Darüber könnte man viel lachen.

Aber am Ende hat bisher immer Philipp Lahm gelacht.

Der 33-Jährige gilt als Prototyp eines Fußballers, der nicht aneckt, der keine Kanten hat, der Musterknabe ist und Klassenprimus, weichgespülte PR auf zwei Beinen. Aber all das ist ein Bild, das den wahren Philipp Lahm verdeckt. Es gibt vermutlich keinen Fußballer in Deutschland, der immer so genau gewusst hat, was er tut und was er will. Und sein angekündigter Abschied beim FC Bayern passt exakt in dieses Muster.

Nichts aus dem Bauch heraus

Lahm und sein Berater Roman Grill haben die Laufbahn in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam minutiös durchgeplant, kein Schritt, der unbedacht ist, da passiert nichts aus dem Bauch heraus. Lahm ist intelligent genug, um sich selbst die Schritte und ihre Konsequenzen im voraus zu überlegen, die in der Öffentlichkeit als vermeintlicher Affront wirken.

So hat er 2009 in seinem mittlerweile schon berühmten Interview in der "Süddeutschen Zeitung" Vereinspolitik betrieben, als er an den Kluboberen vorbei die Struktur des Vereins kritisierte. So hat er sich 2010 bei der WM in Südafrika mit dem Wohlwollen des Bundestrainers Joachim Löw die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft gesichert und seinen Vorgänger Michael Ballack beim DFB am Rand einer Intrige ausgebootet. So hat er 2011 mit Unterstützung der "Bild"-Zeitung ein autobiografisches Buch auf dem Markt platziert, das im Boulevard aufgrund einiger veröffentlichter Interna als Skandal abgefeiert wurde - das aber in Wirklichkeit in enger Absprache mit dem FC Bayern und dem DFB nur das publizierte, was im Sinne von Verein und Verband war - und im Sinne von Lahm.

2014 ist er gut eine Woche nach dem WM-Triumph von Rio völlig überraschend aus der Nationalmannschaft zurückgetreten - auch das war ein durchkalkulierter Schritt. Lahm wusste genau, dass er sich nach einem solchen Karriere-Höhepunkt nur noch verschlechtern konnte und wählte den Zeitpunkt für seinen Abschied entsprechend.

Und jetzt hat er sich sehr genau und aus nächster Nähe angesehen, wie der FC Bayern mit seinen Sportdirektoren in der Vergangenheit verfahren ist. Christian Nerlinger war viel zu schwach, ein Eigenleben zu entwickeln, und musste daher gehen. Sein Nachfolger Matthias Sammer war im Gegenteil dazu als Persönlichkeit zu stark für diesen Job. Bei der Hausmacht von Vorstand Karl-Heinz Rummenigge, einem Trainer Josep Guardiola und dem Präsidenten Uli Hoeneß, auch wenn dieser zeitweilig abwesend war, war Sammer letztlich einer zu viel. Er versuchte sich als ritualisierter Mahner, eine Rolle im Klub hat er aber nie gefunden.

Philipp Lahm ist längst nebenher erfolgreicher Geschäftsmann, für einen Grüßaugust in der Chefetage des FC Bayern unter Hoeneß und Rummenigge ist er sich zu schade und zu ehrgeizig. Er hat bislang immer den richtigen Moment abgepasst. Irgendwann wird es eine Zeit nach Hoeneß und Rummenigge bei den Bayern geben. Dann ist er da. Philipp Lahm kann vieles, vor allem aber kann er warten.