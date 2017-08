Angebot des FC Barcelona Liverpool lehnt 130 Millionen Euro für Coutinho offenbar ab

Der FC Barcelona befindet sich eigentlich in einer sehr angenehmen Lage. 225 Millionen Euro hat der Verein durch den Transfer von Brasiliens Superstar Neymar zu Paris Saint-Germain eingenommen. Genug Geld, um einen oder mehrere herausragende Nachfolger zu verpflichten. Doch die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich trotz des finanziellen Spielraums schwieriger als erwartet.

Jetzt hat der FC Liverpool offenbar ein drittes Angebot für Mittelfeldspieler Philippe Coutinho abgelehnt - und das bei angeblich zugesagten 130 Millionen Euro. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian". Der 25-Jährige soll einer der Wunschspieler von Barcelona sein.

Mit Coutinho hat sich Barça wohl bereits geeinigt. In der vergangenen Woche übermittelte er den Liverpooler Verantwortlichen per E-Mail seinen Wechselwunsch. Deshalb startete Barcelona laut "Guardian" nun einen dritten Anlauf. Zuvor war man bereits mit Angeboten in Höhe von 88 Millionen und 100 Millionen Euro gescheitert. Coutinho hat keine Ausstiegsklausel.

Die Besitzer des FC Liverpool hatten einen Verkauf von Coutinho zuvor bereits ausgeschlossen. "Wir wollen Klarheit über unsere Position schaffen", hieß es in einer kurzen Mitteilung der Fenway Sports Group. "Die definitive Haltung des Klubs ist, dass keinerlei Angebote für Philippe in Betracht gezogen werden, und er ein Spieler des FC Liverpool bleiben wird, wenn das Sommertransferfenster schließt."

Auch bei Barças zweitem Wunschspieler, dem Dortmunder Ousame Dembélé, kommen die Spanier aktuell nicht weiter. Verein und Spieler sind sich einig, den Dortmundern ist die gebotene hohe zweistellige Ablösesumme aber noch zu niedrig. Dortmund fordert angeblich 150 Millionen Euro für den Franzosen.

So sind Barcelonas 225 Millionen Euro aktuell noch ungenutzt - bald dürfte aber ein neues Angebot kommen.