+++ Fußball-Transferticker +++ China, Milan oder Dortmund - was macht Aubameyang?

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Medienberichte: 60-Millionen-Offerte aus Mailand

Bleibt er? Geht er? BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund wird vom AC Mailand weiter heiß begehrt: Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" soll Milan den Dortmundern 60 Millionen Euro Ablöse und dem Spieler ein Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro netto bieten.

Die Option China, wo sich das Transferfenster am Freitag schließt, ist für Aubameyang inzwischen unwahrscheinlicher geworden: Der Erstliga-Aufsteiger Tianjin Quanjian, der zuletzt immer wieder als Interessent genannt worden war, hat die Verpflichtung des Kölner Stürmers Anthony Modeste mittlerweile perfekt gemacht. Aubameyangs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. (chh/sid)

Werder rechnet mit Kruse-Verbleib

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann glaubt trotz einer Ausstiegsklausel von Max Kruse an einen Verbleib des Stürmers. "Eine Garantie gibt es vielleicht bei Tupperware", schränkte Baumann ein. Im Fußball könne man "natürlich nie alles ausschließen. Aber wir gehen sehr stark davon aus, dass er bleibt."

Nach Medienberichten kann Kruse den Club in diesem Sommer für 15 Millionen Euro verlassen. Werder habe versucht, dem Angreifer diese Klausel für drei Millionen Euro abzukaufen, was Kruse aber abgelehnt habe. Der 29-Jährige hat noch einen bis 2019 gültigen Vertrag in Bremen. (chh/dpa)

+++ FIX UND FERTIG +++

Suttner wechselt für Rekordablöse nach Brighton

Der Österreicher Markus Suttner wechselt vom Zweitligisten FC Ingolstadt in die Premier League zum Aufsteiger Brighton & Hove Albion. Über die Ablösesumme für den 30 Jahre alten Defensivspieler vereinbarten beide Seiten Stillschweigen, sie soll aber bei rund 4,5 Millionen Euro liegen. Das wäre ein Rekord für die Schanzer.

Suttners Vertrag beim Erstliga-Absteiger wäre noch bis zum 30. Juni 2018 gelaufen. In England soll er einen Vierjahresvertrag erhalten. Suttner war 2015 von Austria Wien nach Ingolstadt gewechselt, in 52 Pflichtspieleinsätzen in Bundesliga sowie DFB-Pokal erzielte er vier Treffer und bereitete fünf weitere vor. (chh/sid)

Dani Alves von Juventus zu PSG

Schon am Donnerstag hatte der brasilianische Nationalspieler Dani Alves seinen Transfer zu Paris Saint-Germain bestätigt. Der Rechtsverteidiger habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, er wechselt ablösefrei. Zuletzt war auch über einen Transfer des Abwehrspielers zu Manchester City spekuliert worden. (chh/sid)