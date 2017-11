Borussia Dortmund Disziplinarische Gründe - Aubameyang aus Kader gestrichen

Zehn Bundesliga-Tore hat Pierre-Emerick Aubameyang in der Spielzeit 2017/2018 bereits für den BVB erzielt, ein elftes wird am Wochenende jedoch nicht dazukommen: Borussia Dortmund hat seinen Stürmerstar "aus disziplinarischen Gründen" aus dem Kader für das Spiel beim VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; Stream: Eurosport Player) gestrichen. Das gab der BVB kurz nach dem Abflug der Mannschaft bekannt. Zu den Hintergründen machte der Klub keine Angaben.

.@Aubameyang7 wurde aus disziplinarischen Gründen für das morgige Spiel aus dem Kader gestrichen. #vfbbvb https://t.co/GoY4cZvskO — Borussia Dortmund (@BVB) 16. November 2017

Aubameyang war im November 2016 schon einmal kurzfristig aus dem Dortmunder Kader geflogen. Vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Sporting Lissabon hatte der damalige BVB-Coach Thomas Tuchel seinen Angreifer suspendiert - damals wurden "interne Gründe" angeführt.