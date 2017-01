BVB-Star Aubameyang "Ich werde nie zum FC Bayern gehen"

Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat einen Wechsel zum BVB-Rivalen aus München ausgeschlossen. "Ich werde nie zu den Bayern gehen, das ist sicher. Das wäre zu hart für die Dortmunder Fans. Egal, was sie mir bieten, ich würde Nein sagen", wird der momentan beste Bundesliga-Torschütze in der "Fußball Bild" zitiert.

Ob der FC Bayern überhaupt Interesse an einer möglichen Aubameyang-Verpflichtung hat, ist allerdings nicht bekannt. Der 27-Jährige, der momentan beim Afrika Cup für die Nationalmannschaft des Gastgebers aus Gabun im Einsatz ist, wird angeblich von mehreren europäischen Top-Klubs umworben, darunter sollen Real Madrid und Manchester City sein.

Nach seinem Wechsel aus St. Etienne nach Dortmund im Sommer 2013 hat sich der Stürmer sehr gut entwickelt. In der laufenden Saison erzielte er in 22 Pflichtspielen 20 Treffer, in der vergangenen Spielzeit war er in 49 Einsätzen 39-mal erfolgreich. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2020.

Ob er diesen erfüllen möchte, ließ Aubameyang offen. "Jetzt bin ich in Dortmund und ich liebe es dort. Ich kann aber nicht sagen, dass ich noch zwei Jahre bleibe, oder fünf oder zehn. Es ist möglich, dass im Juni ein Klub kommt, der eine Lösung mit Dortmund findet und ich gehe."